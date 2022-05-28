Tansiyon hastaları dikkat! Sakın kullanmayın…

Atardamarların içerisinde bulunan kan basıncına tansiyon deniyor. Tansiyonun yükselmesi hipertansiyon hastalığına neden oluyor. Her yaşta görülebilen tansiyon hastalığına neden olan birçok etken bulunuyor. Bu etkenler arasında stres, obezite, kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, genetik faktörler, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, aşırı tuz tüketimi yer alıyor. Tansiyon hastalarının ciddi sağlık problemleri yaşamamak adına yediklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tüketilen fazla tuz miktarı hastaların sağlığını tehlikeye atıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan tartışılan tuz tüketimi konusunu ele aldı.

İLAVE TUZA GEREK YOK

Prof. Dr. Ziya Mocan, ’’Tansiyon hastalarına tuz kesinlikle verilmemesi gerekiyor. Çünkü tuz içerdiği sodyum nedeniyle damarlarda kasılmaya yol açar ve tansiyonu yükseltir. İnmelere yol açar, böbreklerde kötü etkisi var. Alınan sodyum 2-3 gr olmalı” dedi. Normal besinlerden yeterli tuzu aldığımızın altını çizerek, “İlave etmeye gerek yok” ifadelerini kullandı. “Deniz tuzu, kaya tuzu, himalaya tuzu hepsinde alınan soydum oranı aynıdır” sözleriyle devam etti. Prof. Dr. Mocan,“Bilime inanacaksınız, yapılan araştırmalar var. Havadan şeylere inanmamız Orta Çağ’a götürür bizi, her şekilde bilime ve bilimsel çalışmalara inanmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

TANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipertansiyon yıllarca belirti vermeyebiliyor. Ancak en belirgin belirtileri baş ağrısı, burun kanaması, kulaklarda çınlama, halsizlik, sık idrara çıkma ve bacaklarda şişlik olarak biliniyor. Bu belirtilerle birlikte tansiyon yüksekliği görüldüğünde mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.



