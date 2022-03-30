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Tarçınlı su içmek zayıflatır mı? Tarçınlı su içmenin faydaları nelerdir

30.03.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarçınlı su içmenin metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırdığı çok inanılan bir uygulama. Lezzetli ve faydalı baharatların başında gelen tarçın, özellikle sütlü tatlılara son dokunuş olarak tercih edilen tarçın, bitki çaylarında da sıklıkla kullanılıyor. Peki, tarçınlı su ne işe yarar? Çubuk tarçın suda ne kadar bekletilmeli? Tarçınlı su kilo verdirir mi? İşte, tarçın ve tarçınlı su hakkında tüm detaylar...

Tarçınlı su içmek zayıflatır mı? Tarçınlı su içmenin faydaları nelerdir

Tarçınlı su içerek metabolizmanın hızlandığı ve daha hızlı kilo verdiği çok yaygın bir uygulama. Tarçınlı su içerek zayıflamak en popüler diyetlerin başında geliyor. Peki, tarçınlı su gerçekten kilo verdiriyor mu?

TARÇIN NEDİR?

Tarçın defne ailesinde bulunan şifalı bitkiler arasında bilinmektedir. Aynı zamanda tarçın Türkiye ülkesinde çayların içinde, kahve aroması olarak, tatlılarda ve hatta bazı Osmanlı yemeklerinde bile baharat tarzında kullanılmaktadır. Kokusu ve aroması gereği bazı insanlar beğenmekte bazı insanlar ise sevmemektedir. Tarçın eski çağlardan beri sağlık için kullanılmaktadır.

TARÇINLI SU ZAYIFLATIR MI?

Yağların kiloya çevrilmesini engellemektedir. Metabolizmayı hızlandırmaktadır. Bu da kilo vermeyi kolaylaştırır. İştahı keser yani bastırır. Bu sayede uzun süre tokluk hissi verir. Tatlı krizlerine karşı olumlu yönde etki eder.

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TARÇINLI SU NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 su bardağı su, 1 adet çubuk tarçın veya 1 çay kaşığı toz tarçın.

Yapılışı; Bir tencerenin içerisine içme suyu ekleyin ve kaynatın. Su kaynamaya başladığında ocağın altını kapatın. Suyun içerisine toz tarçın veya çubuk tarçın ekleyerek 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Hazırladığınız tarçınlı suyu aç karna tüketebilirsiniz. İsteğe göre karanfil, defne yaprağı veya elma dilimleri ile aroma katabilirsiniz.

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TARÇINLI SU

Tarçınlı su 10 gün boyunca günde bir su bardağı olacak şekilde tüketilmelidir. Tarçınlı su kürü en fazla 15 gün boyunca uygulanmalı, daha sonra mutlaka ara verilmelidir. Aksi takdirde vücutta yarardan çok zararları ortaya çıkacaktır. Cerrahi operasyon geçirecek olan kişilerin tarçınlı suyu en az 15 gün önceden bırakması gerekir. Tansiyon hastalarına önerilmemektedir.

TARÇINLI SUYUN FAYDALARI NELERDİR?

Tarçın bir baharat olarak bilinmektedir. Bu baharatın ana vatanı ise Güney ve Güney Doğu Asya'dır. Cins olarak tarçın yaprak dökmeyen aromatik kokulu ağaç olarak geçmektedir.

  • Tarçınlı su düzenli tüketildiğinde yağ yakmayı kolaylaştırır.
  • Vücuttaki insülin direncini arttıran tarçınlı su, diyabet hastalarına da önerilmektedir.
  • Metabolizmayı hızlandırır.
  • İştahı bastırır.
  • Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü dengeler.
  • Tarçın antibakteriyel özelliği taşır.
  • Çubuk tarçın suda ne kadar bekletilmeli?
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Suyun içerisine toz tarçın veya çubuk tarçın ekleyerek 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Hazırladığınız tarçınlı suyu aç karna tüketebilirsiniz.

ÇUBUK TARÇIN SUYUN İÇİNDE KAÇ GÜN DURMALI?

Bu suyu her susadığınızda içebileceğini gibi sabahleyin aç karna ya da gece uykudan önce büyük bir bardak olarak da içebilirsiniz. Bu yöntem en fazla 2 hafta kullanılmalıdır. 2 haftadan sonra bir süre ara verilmesi önerilmektedir.

BİR ÇUBUK TARÇIN KAÇ KEZ KULLANILMALI?

Kabuk tarçın 1 kereden fazla kullanılmaz diye düşünülebilir ancak 1'den fazla tüketimi mümkündür. 1 adet çubuk tarçının 3 veya 4 kez kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur

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TARÇINLI SUYUN ZARARLARI NEDİR?

  • Uzun süre ve çok tüketilmesi halinde kabızlık meydana gelir.
  • Yüksek tansiyon ilacının etkilerini arttırabilir. Bu da kan şekerinin düşmesine sebep olur.
  • Aşırı miktarda tüketilmesi halinde mide ve sindirim problemlerine yol açabilir.


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