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Tarihe "Karamaraş" olarak geçti! "Dedelerimizin dedelerinin görmediğini gördük" diyerek anlattı: Depremden sonra akıllara o felaket geldi!

27.02.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubat ayı Türkiye tarihine unutulmayacak acılarla dolu bir ay olarak geçerken Kahramanmaraş merkezli depremler bundan yaklaşık bin yıl önce yine Kahramanmaraş'ta yaşanan benzer bir felaketi akıllara getirdi. Tarihe "Karamaraş" olarak geçen depremlerde de binlerce kişi yaşamını yitirmişti. "Biz dedelerimizin dedelerinin görmediğini gördük" diyen Muhtar İsmail Akdemir, 1114 yılındaki depremin ardından yaşananları da anlattı.

Tarihe "Karamaraş" olarak geçti! "Dedelerimizin dedelerinin görmediğini gördük" diyerek anlattı: Depremden sonra akıllara o felaket geldi!

Kahramanmaraş'ın bundan 909 yıl önce de benzer bir felaketi yaşaması bölgenin acı hafızasını tazeledi. Tarihe "Karamaraş" olarak geçen depremlerden sonra bölgede yapılanmanın yeniden başladığını anlatan Kayabaşı Mahalle Muhtarı İsmail Akdemir, "O günden beri de böyle bir felaket daha yaşanmamış burada ama Rabbimden geldi. Bu ondan sonra yaşanan ikinci büyük deprem ve Kahramanmaraş’ı çok büyük etkiledi" diye konuştu.

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BÜYÜKLÜĞÜ 7.4'TEN FAZLAYDI

Kaynaklara göre 1114 yılının 29 Kasım sabahında merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 7.4’ten daha büyük şiddette meydana gelen depremin ardından binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ile deprem, tarihe "Karamaraş" olarak geçti.

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Yine 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşların aklına Karamaraş olayı geldi. Karamaraş olayından sonra kentin Kayabaşı Mahallesi’nde ve dağın eteklerinde yeniden yapılanmanın başladığını söyleyen Kayabaşı Mahalle Muhtarı İsmail Akdemir, “Biz dedelerimizin dedelerinin görmediğini gördük” dedi.

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"ADI KARAMARAŞ OLARAK KALMIŞ"

Meydana gelen depremin ardından bölgenin Karamaraş olarak anıldığını söyleyen Muhtar Akdemir şöyle konuştu:

"Kayabaşı Mahallesi tabiri caizse Maraş’ı Maraş yapan yerdir. Yaklaşık bin küsur yıl önce büyük bir deprem yaşanmış ve daha sonrasında adı Karamaraş olarak kalmış. Daha sonra halkımız dağın eteklerine doğru yani bu tarafa doğru gelmiş. O günden beri de böyle bir felaket daha yaşanmamış burada ama Rabbimden geldi. Bu ondan sonra yaşanan ikinci büyük deprem ve Kahramanmaraş’ı çok büyük etkiledi.

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"BİZ DEDELERİMİZİN DEDESİNİN GÖRMEDİĞİNİ GÖRDÜK"

Mahallemiz tarihi bir mahalle. Eski yapı binamız çoktu. Eski yapılar olduğu için ister istemez binalarda yıkım gerçekleşti. Birkaç tane çok katlı binalarımız gitti. Depreme gece uykuda yakalandık. Allah bir daha kimseye göstermesin. Biz dedelerimizin dedesinin görmediğini gördük. Rabbim bizden sonraki nesillere bunu göstermez inşallah.

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"DEVLETİMİZ HEP YANIMIZDA OLDU, BİR DEDİĞİMİZİ İKİ ETMİYOR"

Ben şuna inanıyorum; biz Türk milleti olarak çok güçlü bir milletiz. Birçok badireden güçlü bir şekilde çıktık. Sağ olsun devletimiz hep yanımızda oldu, halen de oluyor. Bir dediğimizi iki etmiyor. Bunu da devletimiz ve milletimizle el ele verip çözeceğiz inşallah. Devletimiz var oldukça biz her zaman ayaktayız. Depremin ilk olduğu andan itibaren her konuda büyüklerimiz bizim yanımızdalar. Tabii büyük bir deprem oldu. 11 tane ili etkiledi bu deprem. Bir anda ulaşamayabilirler ama bütün imkanlar el verdiğince buraya hemen müdahil oldular. Şu anda da 24 saat bizimle irtibat halindeler."

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

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