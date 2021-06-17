''Tarihi an'' diye duyurdular! Alzheimer ilacı ilk kez denendi, tıp dünyası ikiye bölündü

Dünyada yeni onaylanmış Alzheimer tedavisini alan ilk kişi 70 yaşındaki ABD'li Marc Archambault oldu. Adı Aduhelm olan ilaç 18 yılın ardından onaylanan ilk Alzheimer ilacı olarak dikkat çekerken, Marc bu tarihi anın bir parçası oldu.

ABD'nin Rhode Island eyaletinde bulunan bir psikiyatri hastanesinde denenen ilaç hakkında konuşan Hafıza ve Yaşlanma Programı direktörü Dr. Stephen Salloway, ''

Bu bir dönüm noktası. Bu sadece başlangıç. Alzheimer, pandeminin içindeki salgın. Bugün burada tarih yazıyoruz'' dedi.

HER AY DAMAR YOLUYLA ALACAK

Archambault, teşhis konmadan bir yıl önce 2013'ten beri bu hastaneye geliyor. Risk altında olup olmadığını bilmek isteyen yaşlı adam tedavi için gönüllü oldu. Tedavisine dün başlanan adam her ay bu ilacı damar yoluyla alacak. 70 yaşındaki Marc Archambault, "Bence harika olacak ve bunun bir parçası olmak istedim" diyor.

Ayda bir kez uygulanmak üzere onaylanan bu ilacın amiloid olarak bilinen bir protein birikimini hedef aldığı belirtildi.

TIP DÜNYASINDA TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Öte yandan ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Alzheimer'ın tedavisi için geliştirilen Aduhelm isimli ilacın kullanımını onaylandığını duyurması, tıp dünyasında tartışmalara yol açtı. İlacın onaylanmasını istemeyen 3 uzman komiteden istifa etti. İstifa eden doktorlardan biri olan Harvard Tıp Okulu ve Brigham ve Kadın Hastanesi'nde tıp profesörü olan Dr. Aaron Kesselheim, Ne yazık ki, bu ilacın etkili bir tedavi olduğuna dair iyi bir kanıt yok. Bu yüzden hastalara ve hasta yakınlarına umut aşılamanın doğru olmadığını düşünüyorum'' dedi.