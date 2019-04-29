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"Tarihi Hükümet Konağı" İshak Paşa Sarayı'na alternatif olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 11:42 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir asır önce vilayet binası olarak kullanılan ve halen rekonstrüksiyon çalışmaları devam eden Eski Bayezid Hükümet Konağı, yaklaşık 2 milyon liralık bütçeyle inşa edilerek turizme kazandırılacak - Van YYÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Mimar Şahabettin Öztürk: - "Yapı, rekonstrüksiyon projesine birebir uyularak yapılmıştır. Hiçbir eksik ve ekleme söz konusu değildir. Doku bakımından yaklaşık 140 bin kerpicin kullanıldığı devasa bir sivil mimari örneğinden bahsediyoruz"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir asır önce vilayet binası olarak kullanılan Eski Bayezid Hükümet Konağı, yaklaşık 2 milyon liralık bütçeyle tarihi dokusuna uygun inşa edilecek.

İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, eski Bayezid Camisi, 3 bin yıllık Urartu Kalesi ile Ahmed-i Hani Kent Müzesi'nin bulunduğu ve "Eski Doğubayazıt Yerleşkesi" olarak nitelendirilen bölge her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Aynı alanda rekonstrüksiyon çalışmaları devam eden Eski Bayezid Hükümet Konağı da çevre düzenleme çalışmalarının ardından ziyaretçilere kapılarını açacak.

Projesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından hazırlanan Eski Bayezid Hükümet Konağı'nın inşasına, arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarının ardından 10 Temmuz 2017'de başlandı.

Proje koordinatörü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Mimar Şahabettin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 750 metrekare bir alan üzerinde yapımı devam eden hükümet konağının 17 ayrı mekandan oluştuğunu söyledi.

- "Yaklaşık 140 bin kerpicin kullanıldığı devasa bir sivil mimari örneği"

Tarihi konağın yapımında aslına uygun olarak ahşap ve kerpiç malzemenin kullanıldığına dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

"Yapı, rekonstrüksiyon projesine birebir uyularak yapılmıştır. Hiçbir eksik ve ekleme söz konusu değildir. Doku bakımından yaklaşık 140 bin kerpicin kullanıldığı devasa bir sivil mimari örneğinden bahsediyoruz. Bugün yapının genel olarak beden ve iç duvarları, örtü sistemi ve diğer kısımları tamamlanmış vaziyettedir. İklim koşullarından dolayı tamamlanmamış bazı bölümleri var. Bu yıl, Doğubayazıt Kaymakamlığınca bizim de yine proje desteğimizle birlikte çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır."

- Kazı çalışmalarında Arapça yazıların olduğu mühür bulundu

Öztürk, konağın inşası öncesi arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında da üzerinde Arapça yazıların olduğu çok önemli bir mühür bulunduğunu söyledi.

Bu Arapça yazıların çözümü sonrasında bölgenin tarihine ışık tutacak çok önemli bilgilere ulaşılacağına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Bölgenin tarihi açısından çok önemli olan bu mührün çözümü ve Eski Hükümet Konağının tamamlanmasıyla birlikte İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere alternatif bir gezi alanı oluşacak ve bölge turizmi daha da canlanacak. Yaptığımız ön görüşmelerde, konağın sürekliliği açısından kaymakamlık makamının haftanın belirli günlerinde burada hizmet vermesi gerektiğinin önemini vurguladık. Bunun dışında kalan zamanlarda ise müze olarak kullanılması hedefleniyor."

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