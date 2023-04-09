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Tarihi ilçede kanlı cinayet: Husumetlisinin annesini öldürüp, intihar etti

09.04.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Eyüp Y., arazi anlaşmazlığı yaşadığı husumetlisi İzzet T.'nin evini bastı. Eyüp Y., evde bulamadığı husumetlisinin annesi 77 yaşındaki Emine T.'yi tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Tarihi ilçede kanlı cinayet: Husumetlisinin annesini öldürüp, intihar etti

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı düzenleyerek önce husumetli olduğu kişinin annesini öldürdü, ardından intihar etti.

İlçenin Aksu köyünde Eyüp Y, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu İzzet T'nin evine gitti. Husumetlisi İzzet T'yi evde bulamayan Eyüp Y, annesi Emine T'yi öldürdükten sonra intihar etti.

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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cesetler, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, jandarma köyde güvenlik önlemi aldı. (AA)

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