Tarihi Kadıkalesi kazılarında 13'üncü yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu

Kuşadası'nın Kadıkalesi Mahallesi'nde bulunan tarihi Anaia Höyüğü'nde 21 yıldır kesintisiz devam eden arkeolojik araştırmaların bu yılki ayağı nisan ayında başladı. Yaklaşık 4 haftayı geride bırakan kazı çalışmaları sırasında, uzman ekip tarafından açılan yarmalarda 5 yeni mezar keşfedildi. Mezarlarda 2'si çocuk, 5 insana ait iskelet bulundu. İncelemeye alınan iskeletlerde ölüme neden olacak travma izlerine rastlanmadı.

'HAÇ MOTİFLİ KOLYE VE BİLEZİKLERE RASTLIYORUZ'

Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nden çıkan buluntuların sergilendiği Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız, "Kadıkalesi'nde anıtsal bir kilise bulunduğu için insanlar öldüklerinde bu kilisenin çevresine gömülmüşler. Bulunan 5 mezardaki iskeletlerin duruş ve gömülüş tarzına baktığımızda Hıristiyan dinine mensup insanlar olduğunu görüyoruz. Mezarlarla ilgili yaptığımız antropolojik çalışma devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 150 metrekarelik bir alanı kapsayan Kadıkalesi'nde 400'e yakın gömü olduğunu tahmin ediyoruz. Ortaya çıkardığımız mezarlarda da haç motifli kolye ve bileziklere sıkça rastlıyoruz" diye konuştu.