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Tarihi Kadıkalesi kazılarında 13'üncü yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu

06.05.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nde bu yıl yapılan kazılarda 13'üncü yüzyıldan kaldığı tahmin edilen ikisi çocuk 5 insana ait iskelet bulundu. Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız, "Mezardaki iskeletlerin duruş ve gömülüş tarzına baktığımızda Hıristiyan dinine mensup insanlar olduğunu anlıyoruz. Mezarlarla ilgili antropolojik çalışma devam ediyor" dedi.

Tarihi Kadıkalesi kazılarında 13'üncü yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu

Kuşadası'nın Kadıkalesi Mahallesi'nde bulunan tarihi Anaia Höyüğü'nde 21 yıldır kesintisiz devam eden arkeolojik araştırmaların bu yılki ayağı nisan ayında başladı. Yaklaşık 4 haftayı geride bırakan kazı çalışmaları sırasında, uzman ekip tarafından açılan yarmalarda 5 yeni mezar keşfedildi. Mezarlarda 2'si çocuk, 5 insana ait iskelet bulundu. İncelemeye alınan iskeletlerde ölüme neden olacak travma izlerine rastlanmadı.

'HAÇ MOTİFLİ KOLYE VE BİLEZİKLERE RASTLIYORUZ'

Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nden çıkan buluntuların sergilendiği Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız, "Kadıkalesi'nde anıtsal bir kilise bulunduğu için insanlar öldüklerinde bu kilisenin çevresine gömülmüşler. Bulunan 5 mezardaki iskeletlerin duruş ve gömülüş tarzına baktığımızda Hıristiyan dinine mensup insanlar olduğunu görüyoruz. Mezarlarla ilgili yaptığımız antropolojik çalışma devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 150 metrekarelik bir alanı kapsayan Kadıkalesi'nde 400'e yakın gömü olduğunu tahmin ediyoruz. Ortaya çıkardığımız mezarlarda da haç motifli kolye ve bileziklere sıkça rastlıyoruz" diye konuştu.

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GEÇMİŞİ PREHİSTORİK DÖNEME UZANIYOR

Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle kazı çalışmaları sürdürülen Kadıkalesi- Anaia-Höyüğü'nün geçmişi 'Prehistorik' (tarih öncesi) döneme kadar dayanıyor. Kazılarda bugüne kadar boyalı çanak ve çömlekler, taş baltalar ile topraktan yapılmış çeşitli kaplar bulundu. Hitit dönemine ait heykellerin de çıkarıldığı Anaia- Höyüğü'nde milattan sonra 12'nci ve 13'üncü yüzyıllara ait sırlı seramikler, takılar, azize ikonası, kurşun mühür baskıları ve o döneme ait hayvan ayak izlerinin bulunduğu 8 asırlık kiremit parçaları da çıkarılan buluntular arasında yer alıyor.
(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
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ulan bi biz bulamadık şunları

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