Tarihin en büyük kripto para soyguncusu kıskıvrak yakalandı

Öncelikle kendisinin soygunundan bahsedelim. Bildiğiniz üzere kripto para borsalarında soygun yapılabiliyor. Üstelik bu soygunlar teknik bilgisi olan kişiler tarafından gerçekleştiriliyor.

Kripto para borsalarında herhangi bir denetim mekanizması bulunmadığı için çalınan paraların peşine düşmek pek kolay olmuyor. Bir bilgisayar korsanı durumun farkında olduğu için bundan faydalanmaya çalıştı. Bir kullanıcının hesabında yer alan 36 milyon dolarlık kripto paraya erişip ele geçirdi.

SATIN ALIRKEN YAKAYI ELE VERDİ

Polis kullanıcının kim olduğunu tespit etti ve onu hızlıca yakaladı. Yaklaşık olarak 6 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirildi. Üstelik bu soyguncunun ele geçirildiği yer son derece tuhaftı. Kendisi büyük bir oyun platformunda son derece değerli bir kullanıcı adı satın almak isterken yakalandı.

Bu kullanıcı adını satın alıp çaldığı parayı aklamaya çalışan hacker polisler tarafından yakalandı. Yaklaşık olarak 6 milyon dolar değerindeki kripto paralar ele geçirildi. Polis ne yazık ki 30 milyon dolarlık kripto paraya erişemedi. Yani soygunun sadece bir bölümü kurtarılmış oldu.

Tek seferde yapılan en büyük kripto para soygunu olduğu tahmin edilen bu olay önemli bir konuyu daha gündeme getirdi. Kripto para borsaları ile ilgili yeni bazı güvenlik çalışmalarının yapılması gerektiği netleşmiş oldu.

Rockstar, hatalı GTA remaster’ları için özür diledi! Hatalar düzeltiliyor

