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Conti'den mücevher mağazası Graff'a siber saldırı! Zengin ve ünlü kişilerin bilgileri tehlikede

01.11.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere merkezli mücevher mağazası Graff, Conti olarak bilinen bir Rus hacker çetesi tarafından siber saldırıya uğradı. Yaklaşık 11 bin müşteriyle ilgili bilgiler içeren 69 bin dosya yayınlayan çetenin büyük bir fidye talep ettiği öne sürülürken; Donald Trump, Oprah Winfrey, David Beckham, Sir Philip Green ve Alec Baldwin gibi pek çok ünlü kişinin kurbanlar arasında yer aldığı bildiriliyor.

Conti'den mücevher mağazası Graff'a siber saldırı! Zengin ve ünlü kişilerin bilgileri tehlikede

İngiliz Daily Mail'in haberine göre, hacker'ların lüks mücevher firması Graff'a yönelik büyük bir "sanal soygun"da dünya liderlerinin, Hollywood'un önde gelen isimlerinin ve milyarder iş adamlarının kişisel bilgilerini yağmaladığını açıkladı.

69 BİN GİZLİ BELGEYİ SIZDIRDILAR

Habere göre siber suçlular, Donald Trump, Oprah Winfrey, David Beckham ve Sir Philip Green ile ilgili dosyalar da dahil olmak üzere 69 bin gizli belgeyi sözde internetin karanlık yüzü olarak bilinen dark web'e sızdırdı. Conti'nin daha fazla hassas bilginin yayınlanmasını durdurmak için on milyonlarca sterlin fidye talep ettiği öne sürüldü.

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Veri hırsızlığının arkasında yer alan Rus hacker çetesi Conti, Graff'ın ünlü müşterilerinin yaklaşık 11 binini içeren ve yayınlanan bilgilerin, çaldığı dosyaların sadece yüzde birini temsil ettiğini iddia etti.

ÜNLÜ VEYA ZENGİN İNSANLARI ZOR DURUMDA BIRAKABİLİR

Haberde müşteri listeleri, faturalar, makbuzlar ve dekontlar gibi bazı belgelerin sızdırılan bilgiler arasında yer aldığını belirtti. Belgelerin gizli aşıkları için hediyeler satın almış veya rüşvet olarak mücevher almış müşterileri, ünlü veya zengin insanları zor durumda bırakabileceği iddia ediliyor.

Siber saldırı

"BU KESİNLİKLE ÇOK BÜYÜK"

İngiliz askeri istihbaratında eski bir albay olan Philip Ingram, "Müşteri veri tabanının profili göz önüne alındığında, bu kesinlikle çok büyük. Bu durum, en üst düzeyde uluslararası kanun yaptırımını çetenin üzerine yıkacak" dedi.

Siber güvenlik uzmanları, şantajcıların Bitcoin gibi izlenemez bir siber para biriminde veya hatta mücevherlerle ödeme talep edeceğine inanıyor.

CRAFF'IN MÜŞTERİLERİ ARASINDA KİMLER VAR?

Öte yandan, Craff'ın önemli müşterileri arasında Formula 1'in varisi Tamara Ecclestone ve daha önce eşi Christine Bleakley ile birlikte Graff'ın Londra mağazasından çıkarken görüntülenen eski futbolcu Frank Lampard, Hollywood aktörleri Tom Hanks, Samuel L. Jackson ve film setinde yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vuran Alec Baldwin yer alıyor.

Şarkıcı Tony Bennett de sızıntıda yer alırken, Oprah Winfrey için iki, Donald ve Melania Trump için yedi adres yayınlandı.

İHLAL ARAŞTIRILIYOR

Müşterilerin verilerini güvende tutamayan şirketlere milyonlarca pound para cezası uygulayabilen Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), ihlali araştırdığını söyledi.

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83 yaşındaki Laurence Graff tarafından kurulan Londra merkezli Graff, müşterilerini kişisel verilerine erişilmiş olabileceklerine dair bilgilendirdiğini açıkladı.

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siber saldırı Donald Trump
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