Tarihin en güzel kadınlarından olan Hürrem Sultan'ın şaşırtan güzellik sırrı! Pürüzsüz cildinin kırışmaması için...

Kanuni Sultan Süleyman'ın nikâhlı eşi olan Hürrem Sultan yaşadığı dönemden günümüze kadar en merak edilen kadınlar arasında yer alıyor. Özellikle Kanuni dönemini anlatan Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra oldukça aratılan Hürrem Sultan'ın gerçek görüntüsü ve güzellik sırları merak ediliyordu.

LAVANTANIN HER HALİNİ KULLANIYORDU

Eski kaynaklar Hürrem Sultan'ın güzel kokulara ve bakımlara olan merakını ortaya çıkartıyor. Hürrem Sultan, güzel kokulu lavantanın her halini kullanmış. Kurutulmuş halini yoğurtla karıştırarak ağız kokusu için kullanan Hürrem Sultan, yağını ise gece yatmandan boyun kısmına ve koltuk altına sürermiş.

BEYAZ CİLDİ İÇİN UYGULADIĞI PEELİNG

Beyaz teni için ise kabak çekirdeklerini toz haline getirip üzerine zeytinyağı ve gül yağı dökermiş. Bu karışımı bir hafta güneş görmeyen bir yerde beklettikten sonra tüm vücuduna banyodan sonra sürermiş.

CİLDİNDE KIRIŞMA GÖRÜLMEDİ

Cilt temizliğinde çay ağacı yağı kullanan Hürrem Sultan haftalık cilt bakım rutininde yüzünü keçi sütüyle yıkarmış. Bu sayede cildinde kırışma ya da gözenek problemi yaşamamış.

SIK SIK HAMAMA GİDERDİ

Çok sık hamama gider kese attırırmış. Bu sırada sık sık badem yağını kullanan Hürrem Sultan tarihe damga vuran saç rengine ise papatya suyuna borçlu.

DOĞAL ÜRÜNLERDEN MAKYAJ MALZEMELERİ

Güçlü saçları için ise damla sakızı yağını saçlarına masaj yaptırarak sürermiş. Çok sık böğürtlen ve çilek tüketen Hürrem Sultan, ayrıca bunların özleriyle de yanaklarına alık yaparmış. En dikkat çeken Hürrem Sultan bakımı ise dudaklarını daha iri ve kırmızı göstermek için kullandığı gül goncası ve at kestanesiymiş.

