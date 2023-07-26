Yılın en sıcak günü! 40 dereceyi aşacak! Klima kullananlar dikkat, sakın bunu yapmayın

Hava durumu konusunda Meteroloji'den tüm ülke için son dakika açıklaması geldi. Yayımlanan verilere göre İstanbul'da Avrupa'nın en sıcak günü yaşanacak. Manisa'da ise sıcaklığın 45 dereceye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar ise "Bu bir doğal afet. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yapıyor. Bir açıklama da sıcak havalarda kesintisiz şekilde klima kullananlar için geldi.

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hatice Karagöz, klima kullanımında en çok görülen vakanın kas ağrıları olduğunu ifade etti. Klimanın baş ağrısına da neden olduğunu belirten uzman isim konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Klima özellikle yaz aylarında bizim hayat konforumuzu artıran bir şey ama etkileri kadar bizim istemediğimiz sıkıntıları da mevcut. Klima kullanımında en çok gördüğümüz problem kas ağrıları.

KLİMA KULLANANLARA KÖTÜ HABER: "EN TEHLİKELİSİ DE BU DURUM"

Özellikle boyun ve sırt bölgesinde ağrılara neden olabiliyor. Onun dışında yine baş ağrısı çok sık gördüğümüz bir problem. Bu ağrıları yakın temasta çok daha fazla görüyoruz. Kas ve baş ağrıları dışında klima, ciddi bir cilt ve göz kuruluğu yapabiliyor. Onun dışında bizim en çok gördüğümüz bulgular, solunum sistemi ile ilgili. En tehlikelisi de bu durum.

ZATÜRREYE NEDEN OLUYOR!

Özellikle lejyoner dediğimiz, Legionella bakterisinin yarattığı bir zatürre çeşidine sebep olabiliyor. Bu tabi ki daha çok toplu kullanım alanlarındaki klimalarda gördüğümü bir problem. Ev tipi klimalarda daha az sıklıkla rastlanılan bir durum"

KLİMAYI KESİNTİSİZ KULLANMAYIN!

Uzman isim, "Klimaya direkt olarak temas etmemeye önem gösterilmeli" dedi ve ekledi:

"Bulunduğumuz ortamı soğutup, arkasından o ortamda bulunmak çok uygun olur. Onun dışında kesintisiz klima kullanımını kesinlikle önermiyoruz. Eğer havalandırmaya müsait bir ortamımız varsa en geç 3 saatte bir mutlaka klimaların kapatılıp, ortamın havalandırılması sağlık açısından çok uygun olur. Klima kullanırken, dereceyi mümkün olduğunca oda ortamına göre ayarlamamız gerekiyor. Çok düşük ısıları kesinlikle tavsiye etmiyoruz. 22 derecenin altındaki ısıları çok tercih etmememiz gerekiyor. Bir de eğer ortam çok sıcaksa ani soğutup, çok düşük derecelere çekmemiz çok öneriliyor. Özellikle lejyoner hastalığı açısından bulunduğumuz ortamdaki klimaların periyodik, rutin bakımlarının yapılmasına çok ciddi önem göstermeliyiz"

