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Tarihin en yüksek cirolu açık artırması! 1,5 milyar dolarlık satış yapıldı: Microsoft'un kurucularından Allen'in koleksiyonu

10.11.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft'un kurucularından Paul Allen'in koleksiyonundaki ünlü isimlere ait eserler, satışa sunuldu. 1,5 milyar dolarlık rekor fiyata satıldı. Vincent van Gogh, Georges Seurat, Paul Gauguin, Paul Cezanne ve Gustav Klimt gibi ünlü isimlerin eserlerinden oluşan koleksiyonun "tarihin en yüksek cirolu" açık artırması olduğu açıklandı. Açık artırmadan elde edilen gelir Allen'in belirlediği hayır kurumlarına bağışlanacak.

Tarihin en yüksek cirolu açık artırması! 1,5 milyar dolarlık satış yapıldı: Microsoft'un kurucularından Allen'in koleksiyonu

Paul Allen, 1975'te Bill Gates ile Microsoft'u kurmuştu. Ancak Allen şimdi koleksiyonundaki ünlü isimlere ait eserlerle gündemde. BBC'nin haberine göre, Allen'in koleksiyonu Londra'daki Christie's müzayede evinde satışa sunuldu. Bunun sonucunda tarihi bir satış gerçekleştirildi.

"TARİHİN EN YÜKSEK CİROLU" AÇIK ARTIRMASI

Müzayede evi, Vincent van Gogh, Georges Seurat, Paul Gauguin, Paul Cezanne ve Gustav Klimt gibi ünlü isimlerin eserlerinden oluşan koleksiyonun "tarihin en yüksek cirolu" açık artırması olduğunu açıkladı.

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Parçaların her birinin 100 milyon dolardan fazla rakamlara alıcı bulduğuna işaret eden müzayede evi, sanatçıların eserlerinin de kendi rekorlarını kırdıklarını vurguladı.

Christie's, müzayede satılan eserlerden Seurat'ın "Modeller" isimli tablosunun 149,2 milyon dolara, Vincent van Gogh'un "Selvili Meyve Bahçesi" isimli eserinin 117,2 milyon dolara, Gauguin'in "Annelik" isimli tablosunun 105,7 milyon dolara, Klimt'in "Huş Ormanı" adlı tablosun ise 104,6 milyon dolara alıcı bulduğunu kaydetti.

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Ayrıca, Christie's, müzayedede, Georgia O'Keefe, Claude Monet, David Hockney, Andrew Wyeth ve Pablo Picasso'nun eserlerinin de satıldığı bilgisini paylaştı.

HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLANACAK

Açık artırmadan elde edilen gelirin Allen'in belirlediği hayır kurumlarına bağışlanacağı belirtiliyor.

ABD'li bir koleksiyoner tarafından bu yıl 922 milyon dolara alınan Macklowe isimli koleksiyon, satış fiyatıyla bu alandaki rekoru elinde bulunduruyordu. (AA)


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