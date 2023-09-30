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Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'de bulundu! Bakanlık duyurdu: Bir ilk yaşandı

30.09.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve Karahantepe'de kazı çalışmaları devam ediyor. Sürdürülen çalışmalarda son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı. Göbeklitepe’nin D yapısında kireçtaşından yapılmış, gerçek boyutlu bir yaban domuzu heykeli bulundu. Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülebilen eser döneminden günümüze uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu.

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'de bulundu! Bakanlık duyurdu: Bir ilk yaşandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'ndan apılan açıklamaya göre; tarih öncesine ışık tutan, dünya ölçeğinde çok önemli keşiflerin yapıldığı Taş Tepeler projesi kapsamında 2023 yılında 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı.

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İLK BOYALI HEYKEL BULUNTUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü kazı çalışmalarıyla Göbeklitepe’nin D yapısında kireçtaşından yapılmış, gerçek boyutlu bir yaban domuzu heykeli bulundu. Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülebilen eser döneminden günümüze uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu. Göbeklitepe’de keşfedilen yaban domuzu heykeli, 'H' şeklinde bir sembol, bir hilal, iki yılan ve üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde bulundu.

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ZEMİNE SABİTLENMİŞ

Karahantepe’de sürdürülen kazı çalışmalarında ise dönemin gerçekçi insan heykellerinden biri gün ışığına kavuşturuldu. Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın örneklerinden biri olan heykel, 2,3 metre yüksekliğinde. Heykel bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş olarak bulundu. Ölü bir insanı çağrıştıran kaburga, omurga ve omuz kemiklerinin vurgulandığı oturur vaziyetteki heykelin bulunduğu alanda duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeli ile zemine bırakılmış taş tabaklara da ulaşıldı.

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Kaynak: DHA

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