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Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı yapacak! Sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

01.06.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1800 personel alımı yapılacağı açıklandı. İş arayan binlerce vatandaş, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusunun nasıl yapılacağını ve başvuru şartlarını sorgulamaya başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları ve branş dağılımları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı yapacak! Sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1800 personel istihdam edileceğinin açıklanmasının ardından binlerce kişi başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Personel alımıyla ilgili başvuruların nasıl yapılacağı, şartları ve hangi branşlara alım yapılacağı merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları ve branş dağılımları neler?

BAKANLIK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

tarım ve orman bakanlığı personel alımı

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılacak olan personel alımı başvurularına başvurmak isteyen kişiler, ÖSYM'nin resmi sitesi http://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını kolaylıkla yapabilecek.

KPSS-2022/8 şartı aranacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı başvuruları, 2 Haziran ve 9 Haziran tarihleri ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri adresinden alınacak.

BAKANLIK TARAFINDAN ALIMI YAPILACAK BRANŞ DAĞILIMLARI

  • 523 ziraat mühendisi,
  • 392 veteriner hekim,
  • 135 gıda mühendisi,
  • 86 orman mühendisi,
  • 51 su ürünleri mühendisi,
  • 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi,
  • 7 harita mühendisi,
  • 24 avukat,
  • 23 laborant,
  • 23 kimyager,
  • 23 biyolog,
  • 10 veteriner sağlık teknikeri,
  • 10 ziraat teknikeri,
  • 3 veteriner sağlık teknisyen,
  • 3 ziraat teknisyen,
  • 182 büro personeli,
  • 190 orman muhafız memuru,
  • 100 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 1800 personel alımı gerçekleşecek.
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ÖSYM personel alımı
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