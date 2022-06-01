Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı yapacak! Sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1800 personel istihdam edileceğinin açıklanmasının ardından binlerce kişi başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Personel alımıyla ilgili başvuruların nasıl yapılacağı, şartları ve hangi branşlara alım yapılacağı merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları ve branş dağılımları neler?

BAKANLIK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılacak olan personel alımı başvurularına başvurmak isteyen kişiler, ÖSYM'nin resmi sitesi http://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını kolaylıkla yapabilecek.

KPSS-2022/8 şartı aranacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı başvuruları, 2 Haziran ve 9 Haziran tarihleri ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri adresinden alınacak.

BAKANLIK TARAFINDAN ALIMI YAPILACAK BRANŞ DAĞILIMLARI