Tartışma yaratan yasak! 'Kadın ve erkekler birlikte eğlenemez'

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı köylerden olan Karaağız Mahallesi Muhtarlığı ve Karaağız Yardımlaşma Derneği, çok tartışılacak bir karara imza attı. Alınan karara göre, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesini yasaklandı. Üstelik bu yasak resmiyete dökülerek imzalı ve mühürlü bir belge ile de duyuruldu.

MUHTAR DOĞRULADI

Köyde düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesinin, dine uygun olmadığını savunan muhtarlık, derneğin de desteğini alarak bu kararı aldı. Muhtarlık ve dernek, kadınlara düğünlerde sadece iki saat eğlence süresi de tanıdı. İddia olarak yayılan bu ilginç karar, daha sonra muhtar tarafından da doğrulandı.

2 SAAT KISITLAMASI

NTV'nin haberine göre Muhtar Arif Yılmaz, “Düğünlerde ve kınalarda yabancı yerlerden gelen insanlar olduğu için kadınlar rahatsız oluyor. Buna engel olabilmek için köy heyetiyle birlikte böyle bir karar aldık. Düğünlerde yalnızca kadınların eğlenmesi için 2 saatlik bir süre ayrılacak” dedi.

'DİNEN UYGUN DEĞİLDİR'

Dilekçede yer alan "Dinen uygun değildir" kısmına ilişkin de konuşan Yılmaz, “Ben dinen eşimin ve kızımın yabancı erkeklerle aynı yerde oyun oynamasını uygun görmüyorum. Kadınların rahatsız olduğu birçok olay yaşadık. Bu nedenle böyle bir karar aldık” diye konuştu.

