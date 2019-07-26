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Tartıştığı 16 yaşındaki kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

Tartıştığı 16 yaşındaki kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tartıştığı 16 yaşındaki kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesinde yaşayan A.D. (18) misafirliğe gittiği evdeki teyzesinin oğlu Yusuf Ekin ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle Ekin'e ateş etti.

Ağır yaralanan Ekin, 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekin burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.D. polis ekiplerince yakalanırken, olayda kullanılan silah da muhafaza altına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
av tüfeği Diyarbakır Sur

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