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Tartıştığı akrabalarına ateş açtı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 17:44 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Emet ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalarıyla tartışan kişi, tabancayla ateş açtığı ikisi aynı aileden 3 kişiyi yaraladı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabalarıyla tartışan yaşlı adamın silahla ateş açması sonucu ikisi ağır üç kişi yaralandı.

Yarış köyünde yaşayan D.Ö (70), karşı evde ikamet eden ve husumeti bulunan amcasının oğlu Mehmet Özel (65) ile henüz belirlenemeyen nedenle karşılaştıkları caddede tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö, yanındaki ruhsatsız tabancayla önce Mehmet Özel'e, ardından da olayı görüp gelen eşi Hatice Özel (60) ve kavgayı ayırmaya gelen komşusu Burhanettin Sönmez'e (55) ateş etti.

Daha sonra çevreye rastgele ateş ederek olay yerine kimsenin yaklaşmasına izin vermeyen şüpheli, ihbar üzerine yaralıları almaya gelen sağlık görevlilerine de ateş açtı. Olayda, ambulansa bir merminin isabet etti.

Mermileri bitince kaçmaya çalışan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerince Emet Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet ve eşi Hatice Özel, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emet Kütahya Silahlı kavga

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