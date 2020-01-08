Taş hastalığı nedir? Taş hastalığı belirtileri nelerdir?

Böbrek taşları pek çok faktöre bağlı gelişebiliyor. Taşlar idrar ile atılamadığı zaman böbreklerden mesaneye kadar idrar yolunun herhangi bir bölgesini etkileyebiliyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Adil Güçlü Güçal, taş hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

TAŞ HASTALIĞI NASIL OLUŞUR?

İdrar, kristallerin bir araya gelip büyümesini baskılayan kimyasallar içerir. Eğer kristaller yeterince küçük ise idrar kanalından tıkanıklık yapmadan geçer ve fark edilmeden vücuttan atılır. Ancak bu kristaller bir araya gelerek büyür ve taş oluşur ise doğal yolar ile vücuttan atılamaz. Vücutta oluşan farklı taş tipleri bulunmaktadır. Bunlardan en sık karşılaşılanlar kalsiyum taşları, enfeksiyon taşları, ürik asit taşları ve sistin taşlarıdır.

TAŞ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Taş hastalığı şu belirtileri verebilir:

Yanlarda ve sırtta, kaburgaların altında şiddetli ağrı Karın alt bölgelerine ve kasığa yayılan ağrı Ataklar halinde gelen ve şiddeti değişkenlik gösteren ağrı İdrar yaparken ağrı ve yanma hissi İdrarda pembe, kırmızı, kahverengi renk değişikliği Bulanık ve kötü kokulu idrar Ağrıya eşlik eden bulantı, kusma Devamlı idrara çıkma isteği Normalden daha sık idrara çıkma Enfeksiyon ile birlikte görülen ateş, titreme İdrar miktarında azalma

HANGİ TAŞLAR DÜŞÜRÜLEBİLİR?

Şikayeti olan hastalara gerekli kan ve idrar tahlilleri yapılır. Grafi, intravenöz pyelografi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi radyolojik gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak taş hastalığı tespit edilir ve taşın yeri, boyutu, böbreğe zarar verip vermediği bilgileriyle tedavi seçenekleri belirlenir. Tedavi ise taşın türü, nedeni, boyutu ve yerleşim yerine göre değişir. Pek çok böbrek taşı girişimsel tedaviler gerektirmez. Sıvı tüketiminin artırılması, ağrı kesici ilaçlar ve taşın düşmesini kolaylaştıran bazı tedaviler ile 5 mm’nin altındaki taşların yaklaşık %98’i düşürülebilir. Tekrarlayan ağrıya neden olmayan, böbrekte genişleme ve böbrek fonksiyonlarında bozulma yapmayan, 5-10 mm arasındaki taşlar ilaç tedavisi ile takip edilebilir. Eğer bu taşlar 4-6 hafta içinde düşürülemez ise cerrahi müdahale gerekir.