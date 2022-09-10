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Tasarruf edeyim derken sağlığınızdan olmayın! Buzdolabına sakın bunu yapmayın

10.09.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tasarruf yapmak için birbirinden ilginç yöntemler deneniyor. Elektrik, doğal gaz ve su faturasını düşürmek için uzmanların çeşitli önerilerini neredeyse herkes deniyor. Sosyal medyada bazı kullanıcıların denediklerini iddia ettikleri yöntemle ilgili önemli uyarı geldi. Elektrik faturasından tasarruf etmek için insanlar buzdolaplarının fişini çektiğini iddia ediyor. Uzmanlar bu hareketin elektrik faturasını düşürmekten çok yükselteceğini söylüyor. Bu hareket sağlığı da tehlikeye atıyor.

Tasarruf edeyim derken sağlığınızdan olmayın! Buzdolabına sakın bunu yapmayın

Enerji alanındaki fiyat artışları insanları birbirinden ilginç tasarruf yöntemlerini uygulamaya koymaya yöneltiyor. İnsanlar, artan elektrik faturalarından tasarruf etme umuduyla 7 gün 24 saat çalışacak şekilde tasarlanan buzdolabının fişini çekiyor! Ancak uzmanlar bunun genel olarak daha pahalıya mal olabileceği konusunda uyarıyor.

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Uzmanlar, insanların tasarruf etmek için buzdolaplarını ve dondurucularını bile fişten çektiklerini iddia ediyor. Buzdolabı genel olarak 7 gün 24 saat çalışacak şekilde tasarlandı. Bu da onu artan enerji faturalarına kaçınılmaz olarak katkıda bulunanlardan biri yapar.

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BUZDOLABININ FİŞİNİ ÇEKMEYİN

Uzmanlar, buzdolabını fişten çekmenin anlamsız bir çaba olabileceği konusunda uyarıyor. Buzdolabı dondurucularınız, onları tekrar kullanıma sokmak ve onları her açtığınızda doğru soğukluğa düşürmek için büyük miktarda enerji harcar. Buzdolabının fişini çektiğinizde elektrikten tasarruf değil tam tersine elektrik faturasının yükselmesine neden oluyorsunuz.

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SAĞLIĞINIZ BOZULABİLİR!

Buzdolabının fişini çekmek, haftalık yemek faturalarını da etkiler. Meyve ve sebzeler gibi belirli yiyecekler, doğru sıcaklıkta tutulmazlarsa çok daha çabuk bozulurlar. Sadece bu değil, buzdolabınızı geceleri kapatmak sağlığınıza zarar verebilir. Süt ve et gibi yiyecekler daha yüksek sıcaklıklarda bırakılırsa, zararlı bakteriler serbestçe çoğalarak sizi ciddi şekilde hasta edebilir.

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Anahtar Kelimeler:
buzdolabı elektrik tasarruf
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