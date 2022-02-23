Taşıması kolay, her kombininize uyum sağlayabilecek şık çantalar

Çantalar, kombinleri tamamlayan baş aksesuarlardan biri. Hem spor kombinlere hem şık kombinlere uygun çanta modelleri mevcut. Kadınlar çanta seçimi yaparken çantanın şık olmasının yanında kullanışlı olmasına da önem veriyor. Sizin için hazırladığımız her kombine uyabilecek çanta modellerini görmek ister misiniz? İşte birbirinden güzel spor ve klasik çantalar!

1. Sadelikten yana olanlara: NICOLE & DORIS Kadın Çanta

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Geniş tasarımı ile dikkat çeken çanta, çalışan kadınlar için oldukça uygun. Yarattığı geniş alan sayesinde evraklarınızı ve dizüstü bilgisayarınızı rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Günlük kullanıma da uygun olan bu şık çanta, poliüretan deri yağlı bal mumu stili ile parlak görünüme sahip. Klasik modeli sayesinde asla modası geçmeyecek olan ürün, kaliteli malzeme yapısı ile yıllar boyu kullanım olanağı sağlıyor. NICOLE & DORIS markasının kalitesi ile üretilen çanta, firma tarafından 1 yıl garantileniyor. Mükemmel işçiliği ile dikkat çeken ürün, renk ve aşınma direnci ile korunuyor. Yumuşacık yapısı ile çok seveceğiniz bu çantayı yanınızdan ayırmayacaksınız.

2. Spor giyim tarzını benimseyenlere: Addax Askılı Kadın Çanta

2022 moda trendlerini takip edenlerin tercihi olan devasa büyüklükteki çantalar, şıklık yarışında bir adım öne geçmenizi sağlıyor. Oldukça büyük boyutlarda üretilen Addax Askılı Çantayı, dizüstü bilgisayar, iş evrakları veya bebek eşyaları taşımak için kullanabilirsiniz. Birbirinden farklı 6 renk seçeneği bulunan çanta, 48 cm genişliği ve 13 cm derinliği ile tüm eşyalarınızı rahatlıkla taşımanızı sağlıyor. Telefon gibi küçük eşyalarınızı koymak için ise içinde bir adet cep ve dışında iki adet yan cebi bulunuyor. Kaliteli kumaş malzemesi ile dayanıklı olan çanta, uzun zaman kullanım olanağı sağlıyor.

3. Her zaman şıklıktan yana olanlara: Amosfun 4 Parça Şık Kadın Çanta Seti

Amosfun Çanta Seti; kol çantası, makyaj çantası, portföy çanta ve minik para cüzdanı ile tam 4 parçadan oluşuyor. Siyah, lacivert ve kahverengi renk seçenekleri bulunan bu set, klasik giyim tarzını sevenler tarafından kullanılıyor. Günlük kullanımda rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu setteki ürünleri aynı zamanda düğünlerde, davetlerde, alışverişte, ziyafetlerde, iş yerinde ve seyahatlerde de kullanabilirsiniz. Yüksek kaliteli poliüretan malzemeden üretilen çanta, uzun yıllar boyunca dayanıklılık sağlıyor ve ilk günkü görünümünü koruyor. Çok gözlü yapısı ile tüm eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşımanıza yardımcı oluyor.

4. Timsah derisi görünümüyle dikkat çeken: NEWHEY Kadın Çanta

Yüksek kaliteli poliüretan deri malzemeden üretilen NEWHEY Çanta, yumuşacık yapısı ve su geçirmez özelliği ile vazgeçilmez çantanız haline gelecek. Kısa ve uzun olmak üzere iki adet askısı bulunan çantayı ister elde tutarak ister omuza asarak taşıyabilirsiniz. Benzersiz tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken model, poliüretan deri malzemeye timsah derisi görünümü verilerek üretiliyor. Gerçek timsah derisinden ayırt edilmeyen bu görünüm, çantaya şıklık katıyor. Hem modeli hem kullanışlı yapısı sayesinde bu çantayı okulda, seyahatlerde, iş yerlerinde, alışverişte, gezmede ve özel günlerde rahatlıkla kullanılabilirsiniz.

5. Çift taraflı kullanımı ile fark yaratan: Luwwe Bag’s Salaş Omuz Çantası

İthal suni deriden üretilen Luwwe Bag’s Salaş Omuz Çantası yumuşacık yapısı ile kusursuz hissetmenizi sağlıyor. Çift taraflı kullanıma sahip çantanın bir yüzü süet diğer yüzü ise nubuk görünümlü. 8 farklı renk seçeneği olan bu modern ve salaş çanta sayesinde tarz görünebilirsiniz. Çantanın geniş iç hacmi, tüm eşyalarınızı sığdırmanızı sağlıyor. Günlük hayatta, özel günlerde, davetlerde ve seyahatlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu çanta ile hayatınızı kolaylaştırabilir ve aynı zamanda şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Hem modeli hem kullanışlı çift yapısı sayesinde Luwwe Bag’s Salaş Omuz Çantasını çok seveceksiniz.

6. Kapitone deseniyle dikkat çeken: Bagzone Zincirli Kadın Çanta

Tam 11 tane farklı renk seçeneği bulunan Bagzone Kapitone Desenli Çantayı, özel günlerde ve günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kusursuz görünmek için tercih edebileceğiniz bu çanta modeli, telefon ve cüzdan gibi küçük eşyalarınızı alabilecek boyutta. Gold rengindeki zinciri ise şıklığınıza şıklık katabilir ve kaliteli yapısı ile kararma yapmaz. Gold detaylı açma kapama kilidi ise mıknatıslı yapısıyla kolayca kullanılabilir. Klasik giyim tarzını benimseyenlerdenseniz günlük hayatta, iş yerinde, okulda ve seyahatlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu çanta şık görünmenizi sağlayacak.

7. Plaj tarzını yansıtan: Moter Yuvarlak Hasır Çanta

Yaz aylarının vazgeçilmez modelleri arasında bulunan hasır çantalar, en sevilen çanta modelleri arasında. Kadınların şıklık yarışına girdiği bu günlerde hasır çantalardan bahsetmemek mümkün değil. %100 doğal rattan elyaftan yapılan Moter Hasır Çanta, Vietnam uyruklu ustaların elinden özenle dokunuyor. Yuvarlak postacı modelindeki bu çanta, ister omuza asılarak ister çapraz olarak kullanıma uygun. Telefon ve cüzdanınızı rahatlıkla taşıyabileceğiniz boyutlarda üretilen çanta; günlük hayatta, özel günlerde, iş yerinde ve plajlarda şık görünmenizi sağlıyor. Daha çok yaz aylarında tercih edilen hasır çanta, tarzınıza farklı bir boyut kazandırıyor.

8. Lükste sınır tanımayanlara: GUESS Cordelia Lüks Kadın Çanta

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Bordo renkte üretilen özel tasarım çanta, kusursuz görünmek isteyenlerin tercihi. Şıklık yarışında bir adım önde durmanızı sağlayacak olan çanta modeli, kalitesiyle adından söz ettiren GUESS güvencesiyle satışa sunuluyor. Kısa ve uzun olmak üzere 2 adet sapı bulunan çantayı ister elde taşıyarak ister omuza asarak kullanabilirsiniz. İç dizaynında iki bölme bulunan çantanın eşyalarınızı muhafaza edebilecek şekilde iç tarafında 3, dış tarafında ise 1 adet fermuarlı gözü bulunuyor. Modaya uygun olan GUESS çanta gün boyu eşyalarınızı taşırken aynı zamanda şık görünmenizi sağlayacak.

9. Modern görünmeyi sevenlere: Stradivarius Zımbalı Çapraz Askılı Çanta

Siyah veya bej renk seçeneğine sahip ve zımbalı modeli ile dikkat çeken Stradivarius Çapraz Askılı Çanta; telefon, cüzdan, makyaj aletleri ve anahtar gibi küçük eşyalarınızı taşımak için oldukça uygun. 2 adet taşıma sapı bulunan ürünü ister kısa sapı yardımıyla kolda ister uzun sapı ile omuza çapraz takarak taşıyabilirsiniz. Günlük hayatta, özel günlerde, davetlerde, düğünlerde ve seyahatlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz çanta, hayatınızı kolaylaştırırken aynı zamanda şık görünmenizi sağlıyor. %100 poliüretan deri malzemeden üretilen bu çantayı, istediğiniz kıyafetle rahatlıkla kombin yapabilirsiniz.

10. 2022 trendini takip edenlere: Berlesi Kadın Peluş Çanta

Son zamanların popüler çanta modelleri arasında bulunan peluş çantalar, kış aylarının vazgeçilmez çantaları arasında. Hem şık görünüp hem eşyalarınızı taşımanızı sağlayan çanta, aynı zamanda peluş kumaşı ile içinizi ısıtıyor. 30 cm uzunluğunda ve 38 cm genişliğinde üretilen çanta, büyük tasarımı ile tüm eşyalarınızı toparlayacak kapasitede. Peluş malzemesi nedeniyle hafif olan ürünü taşımak ise oldukça kolay. İster elde tutarak ister omuza asarak kullanabilirsiniz. Birbirinden farklı 4 rengi bulunan çanta modeli, yeniliğe ayak uyduranların tercihi. Modada son trendleri takip ediyorsanız Berlesi Peluş Çanta tam size göre.