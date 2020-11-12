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Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, aldığı yanıt sonrası şaşkına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 22:18 | Son Güncelleme

Amasya’nın Taşova ilçesinde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Covid-19 denetim ekibiyle birlikte ilçe merkezinde maske, mesafe ve temizlik konusunda denetim gerçekleştirdi. Denetimde fiziksel mesafe uyarısı yapan Kaymakam Çelik'e vatandaşlar “Tamam dayı” diye cevap verdi.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, aldığı yanıt sonrası şaşkına döndü

İlçede kurulan pazar yeri ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan iş yerlerini denetleyen Kaymakam ve beraberindekiler esnaflar ile sohbet etti. Kaymakam Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk dükkan dükkan gezip vatandaşları maske takması konusunda uyardı. Uyarılara rağmen bir vatandaş maskesini “Yemek yemeğe gidiyordum” bahanesiyle takmaması Kaymakam Çelik’in dikkatinden kaçmadı. Taksicilerle konuşan Kaymakam Çelik ve Belediye Başkanı Öztürk taksicilerin şikayetlerini dinledi.

İlçeye 21 km uzaklıkta bulunan Tokat’ın Erbaa ilçesinden gelen taksicilerin Taşova merkezinden yol üzerinden yolcu alıp gitmesine çözüm bulamayan konuyu daha önce 155’i arayarak polislere anlatmalarına rağmen sonuç alamayan taksiciler Kaymakam ve Belediye Başkanından konu hakkında yardım talep etti.

KAYMAKAMA 'TAMAM DAYI' DİYE SESLENDİLER

Denetimler sırasında Kaymakam Çelik’in vatandaşlara “Sosyal mesafeli oturun” demesinin ardından vatandaştan “Tamam dayı” diye cevap geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde bir çay ocağı önünde oturan vatandaşlara Kaymakam Çelik, “Sosyal mesafeli oturun” demesinin ardından oturan vatandaşların sandalyeleri çekerek Kaymakama “Tamam dayı” demesi kameraya yansıdı.

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