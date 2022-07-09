Tatil cenneti Bodrum'da bayram keyfi! Denizin tadını böyle çıkardılar

Kurban Bayramı'nda vatandaşlar sıcak havadan bunalıp Bodrum'a akın etti! Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından olan tatil cennetinde plajların tıklım tıklım olduğu, insanların denizin, güneşin, kumun keyfini çıkardığı görüldü. Bodrum Belediye Başkanı Aras, yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

KİMİ GÜNEŞLENDİ, KİMİ DENİZİN TADINI ÇIKARDI

Bodrum'da yerli ve yabancı turistler başta Bitez, Gümbet, Ortakent, Yalıkavak, Gümüşlük ve Göltürkbükü gibi plajlarda denize girdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

Tatilcilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için halk plajlarında gerekli önlemlerin alındığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevre temizliği ve ortak kullanım malzemeleri konusunda daha hassas olunması gerektiğini söyledi.

Aras, "Bu yıl sayısı 70'e yükselen halk plajımızda Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Birimlerimiz plaj ve çevresinde günlük atık toplama faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan, plajlara yerleştirilen 1461 adet şemsiyeden 140 tanesinin kırılması ve bazılarının da bilinmeyen kişi veya kişilerce alınması üzerine yerine yenileri yerleştirildi. Vatandaşların ve misafirlerin Bodrum'un eşsiz kıyılarından ve denizden rahat bir şekilde ve daha fazla faydalanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

(DHA)



