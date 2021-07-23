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  4. Tatil dönüşü 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Tatil dönüşü 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı

23.07.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de tatil dönüşü 3 araç birbirine girdi. Kazada araçlardan biri takla atarken 7 kişi yaralandı.

Tatil dönüşü 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Kaza, Pamukkale ilçesi Denizli Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen Zekeriya Aslan, idaresindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek Ali Orgun yönetimindeki cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle Orgun yönetimindeki araç birkaç takla atarak durabildi. Aslan idaresindeki otomobil ise tekrar karşı şeride geçerek bu sefer Olgun Gökduman yönetimindeki araca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kaza sonrası şans eseri hafif şekilde yaralan 7 kişi çevre hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası bir yönü kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kullanılamaz hale gelen araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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