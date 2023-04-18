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Tatil için evinden ayrıldı, geri döndüğüne gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü!

18.04.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yaşayan Levent Yıldız, tatil için 15 günlüğüne evinden ayrıldı. Tatil sonrası eve gelen Yıldız, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Banyosunun çöp ve dal yığınlarıyla dolu olduğunu gören Yıldız, "Banyomu ilk gördüğümde çok şaşırdım, kim yapmış olabilir diye düşündüm, o sırada karga büyük bir dalla tekrar içeri girdi. Karga da beni görünce şaşırdı, ağzından dalı düşürdü" dedi.

Tatil için evinden ayrıldı, geri döndüğüne gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık semtinde oturan Levent Yıldız, 15 gün önce tatile çıktı. Tatilini yaptıktan sonra eve dönen Yıldız, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Banyosunun çöp ve dal yığınlarıyla dolu olduğunu gören Yıldız, neye uğradığını şaşırdı. O esnada evi çöp yığına kim getirdiğini düşünen Yıldız, bir anda kargaların dallarla camdan içeri girdiğini gördü. Yıldız küvetin içine baktığında ise gözlük, çorap, plastik malzeme, bant ve dallarla karşılaştı.

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"BENİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI, AĞZINDAN DALI DÜŞÜRDÜ"

Gördüğü manzara karşısında şaşırdığını söyleyen Levent Yıldız, "15 gündür evde yoktum. 15 günün sonunda eve geldiğimde kargaları içeride gördüm. Dal parçalarını, çorapları, komşulardan buldukları ne malzeme varsa hepsini getirmişler. Her türlü eşya var, karıştırdıkça ilginç ilginç şeyler çıkıyor. Muhtemelen yumurtlayacaklardı, burayı da güvenli buldukları için yuva yapmak istemişler. 2 sene önce de yine odamın penceresi açıktı. Bir haftada çok fazla çöp yığınını dolabıma doldurmuşlardı. Banyomu ilk gördüğümde çok şaşırdım, kim yapmış olabilir diye düşündüm, o sırada karga büyük bir dalla tekrar içeri girdi. Karga da beni görünce şaşırdı, ağzından dalı düşürdü. Pencereyi hemen kapattım ve dışarı çıktım. Kargalar pencerenin önünde dönmeye başladı. Ben yokken kargalar evime çökmüşler" dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli karga

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