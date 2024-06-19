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  4. Tatilciler dönüş yoluna geçti! TEM ve Kırıkkale'de yoğunluk oluştu

Tatilciler dönüş yoluna geçti! TEM ve Kırıkkale'de yoğunluk oluştu

19.06.2024 21:50
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Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde yer yer akıcı yoğunluğa neden oldu. Ayrıca, "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de de trafik yoğunluğu yaşandı.

Tatilciler dönüş yoluna geçti! TEM ve Kırıkkale'de yoğunluk oluştu

Bayramın son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen bazı sürücüler nedeniyle bölgede hareketlilik yaşandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik akıcı yoğunluk oluştu.

AA-20240619-34921950-34921941-ANADOLU_OTOYOLUNUN_DUZCE_VE_BOLU_KESIMINDE_BAYRAM_TATILI_DONUSU_HAREKETLILIGI_YASANIYOR

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise trafik normal seyrinde ilerledi.

AA-20240619-34921950-34921940-ANADOLU_OTOYOLUNUN_DUZCE_VE_BOLU_KESIMINDE_BAYRAM_TATILI_DONUSU_HAREKETLILIGI_YASANIYOR

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de akıcı yoğun trafik yaşandı.

AA-20240619-34921950-34921939-ANADOLU_OTOYOLUNUN_DUZCE_VE_BOLU_KESIMINDE_BAYRAM_TATILI_DONUSU_HAREKETLILIGI_YASANIYOR

Güzergahta trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyretti.

'KİLİT KAVŞAK'TA YOĞUNLUK

Bayram için memleketlerine gidenler, bayramın son gününde ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

AA-20240619-34921752-34921741-KILIT_KAVSAK_KIRIKKALEDE_BAYRAM_TATILINDEN_DONUS_YOGUNLUGU_BASLADI

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar yavaş ilerledi.

Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı tatil
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