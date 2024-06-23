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Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul yönünde yoğunluk yaşanıyor

23.06.2024 14:05
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul yönünde yoğunluk yaşanıyor

Otoyolun Bolu kesimi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Çaydurt, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor. D-100 kara yolunun Karabük-Gerede kesiminde de yer yer araç sayısı artıyor.

AA-20240623-34948546-34948539-ANADOLU_OTOYOLUNUN_BOLU_VE_DUZCE_KESIMINDE_TATIL_DONUSU_HAREKETLILIGI_SURUYOR

Düzce geçişi İstanbul istikametinde Üçköprü, Kaynaşlı, Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında araç hareketliliği devam ediyor.

AA-20240623-34948546-34948540-ANADOLU_OTOYOLUNUN_BOLU_VE_DUZCE_KESIMINDE_TATIL_DONUSU_HAREKETLILIGI_SURUYOR

Gümüşova rampaları, Yongalık köyü ve Yeşilyayla mevkilerinde zaman zaman ulaşımda yoğunluk görülüyor.

AA-20240623-34948546-34948541-ANADOLU_OTOYOLUNUN_BOLU_VE_DUZCE_KESIMINDE_TATIL_DONUSU_HAREKETLILIGI_SURUYOR

KAZALAR VE ARAÇ ARIZALARI NEDENİYLE ULAŞIMDA AKSAMA

Bu arada İstanbul istikameti Yeşilyayla ve Hendek gişeleri arasında meydana gelen hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle ulaşım aksıyor.

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Otoyol ile kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor. (AA)

AA-20240623-34948546-34948543-ANADOLU_OTOYOLUNUN_BOLU_VE_DUZCE_KESIMINDE_TATIL_DONUSU_HAREKETLILIGI_SURUYOR

AA-20240623-34948546-34948545-ANADOLU_OTOYOLUNUN_BOLU_VE_DUZCE_KESIMINDE_TATIL_DONUSU_HAREKETLILIGI_SURUYORBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik bayram tatili
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