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  4. Tatilin 8 gününde acı tablo: Trafik kazalarında 66 kişi yaşamını yitirdi

Tatilin 8 gününde acı tablo: Trafik kazalarında 66 kişi yaşamını yitirdi

14.04.2024 10:32
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Bayram tatilinin 8 günündeki acı bilanço ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 4 bin 998 trafik kazasında 66 kişi hayatını kaybettiği, 8 bin 352 vatandaş ise yaralandı.

Tatilin 8 gününde acı tablo: Trafik kazalarında 66 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen kazalara ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda trafik yoğunluğunun tekrar artmaya başladığını belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin 8. gününde 628 trafik kazası meydana geldi. 382 bin 467 araç denetlendi. 25 bin 215 araca hız ve radar işlemi, 34 bin 407 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 8 gününde toplam 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8 bin 352 vatandaşımız ise yaralandı."

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Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara ise şu uyarılarda bulundu:

"Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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