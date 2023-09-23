Tatlı kavgası büyüdü! 5 kişi yaralandı

Marmaris'te sözlü başlayan tartışma karakolda bitti. Kavga, Ulusal Egemenlik Caddesi'nde bulunan bir lokantada öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygun fiyatlı yemek satışı yapan lokantada uzun kuyruktan dolayı gerginlik yaşandı. Yoğun olarak dar gelirli vatandaşların tercih ettiği restoranda yemek yiyen inşaat işçileri, aldıkları tatlıyı yemekleri bitince değiştirmek istediklerini belirterek yetkililere bildirdi.

Lokanta çalışanları hijyen gerekçesi ile tatlıyı değiştiremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek lokantanın dışına taştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

KARAKOL SOKAĞI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ!

Öğle saatlerinde meydana gelen kavganın ardından kavgaya karışan ve darp edilen şahısların yakınları ifade vermek için karakola giden şahısları karakol önünde bekledi. Karakol çıkışı karşılaşan taraflar karakolun önünde kesici aletler ve sokakta ellerine geçen her şeyi birbirlerine fırlatarak kavga etmeye başladı. Kavgada karakolun sokağı kısa sürede adeta savaş alanına dönerken, polis ekipleri kavgaya biber gazı sıkarak müdahale etti. Ekipler, darp edilen şahısları ekip otolarına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Çıkan kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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