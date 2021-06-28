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Tavukları telef olan kadına Bakan Pakdemirli'den sevindiren haber

28.06.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta çiftlikteki yaklaşık 10 bin tavuğu havasızlıktan telef olan Sevim Demir’i telefonla arayıp 5 bin tavuk desteği sözü verdi.

Tavukları telef olan kadına Bakan Pakdemirli'den sevindiren haber

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Kelleş Mahallesi'nde 48 yaşındaki 4 çocuk annesi Sevim Demir'in, 2 yıl önce kurduğu tavuk çiftliğinin bulunduğu bölgede, kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Akımın gittiği anda çiftliğin hava sirkülasyonunu sağlayan fanlar devre dışı kalınca yaklaşık 10 bin tavuk havasızlıktan telef oldu.

Çiftliğin sahibi Sevim Demir, çiftliğe geldiğinde tavuklarının telef olduğunu görünce gözyaşlarına boğularak yardım istedi. Demir’e sevindirici haberi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN SEVİNDİREN HABER

Girişimci Sevim Demir ile telefonla görüntülü görüşen Bakan Pakdemirli, telef olan hayvanların yerine 5 bin adet tavuk verileceğini söyledi.

Bakan Pakdemirli’ye teşekkür eden Sevim Demir, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve yetkilileri destek oluyorlar. Desteklerinizden dolayı çok teşekkürler. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederiz. O bizim reisimizdir” dedi.

Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, “Bakan ile görüştük 4 tane çocuğum var. Ayakta duruyoruz inşallah. Hayvanlarımız telef olmuştu. Allah kendisinden ve yardımcı olanlardan razı olsun. 5 bin tavuk gönderileceğini söyledi ve daha da fazlasını yapacağını söyledi” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Bekir Pakdemirli
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