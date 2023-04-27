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  4. Tayland'ı sallayan olay! 12 arkadaşını siyanürle öldüren kadın tutuklandı

Tayland'ı sallayan olay! 12 arkadaşını siyanürle öldüren kadın tutuklandı

27.04.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Tayland'ın başkenti Bangkok'ta meydana geldi. Aralarında eski sevgilisinin de bulunduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmekle suçlanan Sararat Rangsiwuthaporn isimli kadın tutuklandı.

Tayland'ı sallayan olay! 12 arkadaşını siyanürle öldüren kadın tutuklandı

Tayland'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başkent Bangkok'ta yaşayan Sararat Rangsiwuthaporn, aralarında eski sevgilisinin de olduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmek suçundan tutuklandı. Rangsiwuthaporn'un en son iki hafta önce arkadaşı Siriporn Khanwong ile tatile gittiği ve Khanwong'ın nehir kıyısında bayılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, adli tıp incelemesinde Khanwong'ın vücudunda siyanür tespit edildiği, ayrıca telefonu, cüzdanı ve çantasının da kayıp olduğu kaydedildi.

CİNAYETLER 2020 YILINDA BAŞLADI

Rangsiwuthaporn'un arkadaşlarının art arda hayatını kaybetmesinin ardından polis, cinayet soruşturmalarına hız verdi. Cinayetlerin 2020 yılında başladığını ve tüm kurbanların benzer şekilde hayatını kaybettiğini ifade eden polis, bazı cesetlerin ise yakıldığını söyledi. Hayatını kaybedenler arasında 2 polis de bulunuyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tüm şüphelerin odağında bulunan Sararat Rangsiwuthaporn, dün tutuklanmasının ardından hakkındaki suçlamaları reddetti. Yetkililer, Rangsiwuthaporn'un kefaletle serbest bırakılma talebini de kabul etmedi. (İHA)

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cinayet Tayland

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