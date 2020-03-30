HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tayland Kralı haremiyle karantinaya çekildi

Tayland Kralı haremiyle karantinaya çekildi

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2020 16:16 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi yüzünden karantinanın insanları dört duvara hapsetmesine koşut boşanma taleplerinde artış haberleri de gelirken, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un kendini tecrit etmesi şöhretine uygun oldu.

Tayland Kralı haremiyle karantinaya çekildi

Egzantrik hayatıyla tanınan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Almanya'da lüks bir otelin tamamını kapatıp 20 kadından oluşan bir harem ve hizmetçileriyle karantinaya girdi.

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'e göre, 67 yaşındaki Maha Vajiralongkorn, Alp Dağları'ndaki Garmisch-Partenkirchen beldesinde bulunan dört yıldızlı Grand Hotel Sonnenbichl'i kapattı.

Resmi unvanıyla Kral X. Rama'ya otelde kalması için özel izin çıkarıldığı, ama maiyetinden 119 kişinin koronavirüs pozitif oldukları şüphesiyle Tayland'a geri gönderildiği belirtildi.

İKİNCİ VATANI ALMANYA

30 milyar dolarlık kişisel servete sahip Tayland Kralı'nın zamanının çoğunu geçirdiği Almanya'da 12 milyon dolar değer biçilen bir evi bulunuyor.

Üç kez evlenen ve dördüncü evliliğini süren Maha Vajiralongkorn, eşinin katıldığı resmi törenle baş metres ilan etmesi gibi icraatlarıyla tanınıyor.

Bild'e göre, haremiyle birlikte çekileceği karantinaya dördüncü eşinin eşlik edip etmeyeceğinin netlik kazanmadı.

ÜÇ AYLIK RESMİ BAŞ METRES

Mayıs 2019'da kendisinin yaveri konumundaki Orgeneral Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya ile evlenen Kral X. Rama, Suthida'yı Kraliçe ilan etmişti.

Temmuz 2019'da eşinin hazır bulunduğu törenle Tümgeneral Sineenat Wongvajirapakdi'yi resmi metresi ilan eden Vajiralongkorn, üç ay sonra, ekimde, Kraliçe'ye saygısızlık ve kendisine sadakatsizlik suçlamasıyla tüm unvanları geri almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
Fransa Sağlık Bakanı'ndan itiraf geldi!Fransa Sağlık Bakanı'ndan itiraf geldi!
"Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı "Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı
Anahtar Kelimeler:
tayland kralı Harem Karantina koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı!

Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı!

Bakan Gül açıkladı: Duruşmalar 30 Nisan'a kadar ertelendi

Bakan Gül açıkladı: Duruşmalar 30 Nisan'a kadar ertelendi

Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler 1 Nisan'da başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler 1 Nisan'da başlıyor

'Her güne bir sevgili koyacağım'

'Her güne bir sevgili koyacağım'

İmamoğlu'ndan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

İmamoğlu'ndan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

Gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

7,5 büyüklüğünde deprem!

7,5 büyüklüğünde deprem!

Diğer Haberler
Fransa Sağlık Bakanı'ndan itiraf geldi!

Fransa Sağlık Bakanı'ndan itiraf geldi!

Prens Charles karantinadan çıktı!

Prens Charles karantinadan çıktı!

'Koronavirüsün bir bulaşma yolu daha var' iddiası

'Koronavirüsün bir bulaşma yolu daha var' iddiası

Son dakika: Bir günde koronavirüsten İran'da 117 kişi, İspanya'da 812 kişi öldü

İki ülkede tablo giderek kötüleşiyor

Rusya'dan kafa karıştıran koronavirüs raporu!

Rusya'dan kafa karıştıran koronavirüs raporu!

Trump'tan Prens Harry ve Meghan Markle çıkışı: Parasını ödeyecekler

Trump'tan sert çıkış: Parasını ödeyecekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.