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    4. Tayland'taki alışveirş merkezinde korku dolu anlar! 14 yaşındaki çocuk silahla dehşet saçtı: 3 ölü, 4 yaralı

    Tayland'taki alışveirş merkezinde korku dolu anlar! 14 yaşındaki çocuk silahla dehşet saçtı: 3 ölü, 4 yaralı

    03.10.2023 14:51 | Son Güncelleme:
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    Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 14 yaşındaki çocuğun, Siam Paragon adlı alışveriş merkezinde tabancayla ateş açması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerine gelen Tayland polisleri tarafından dehşet saçtığı alışveriş merkezinde kıskıvrak yakalandı.

    Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Siam Paragon isimli alışveriş merkezinde 14 yaşında ismi açıklanmayan çocuk silahlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bangkok Post'un haberine göre, yerel saatle 16.40'ta gerçekleşen saldırıda 10 el silah sesi duyuldu. Açılan ateşin ardından alışveriş yapanlar panik içinde alışveriş
    merkezinden kaçmaya çalıştı.

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    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

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    Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde güvenlik görevlilerin yardımıyla alışveriş merkezinde bulunanlar tahliye edilirken bazı kişilerin kişiler ise kepenkleri indirilmiş mağazaların içinde saklanarak binanın içinde mahsur kaldığı bildirildi.

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    Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı, polis yerel saatle 17.10'da saldırganı yakaladı.
    Polis sözcüsü Achayon Kraithong, ulusal polis şefinin durumu çözmek için bölgeyi kontrol etmeleri emrini verdiğini ve memurları gönderdiğini söyledi. Yerel basında çıkan haberlere göre yakındaki Siam metro istasyonu ve Siam Paragon binası kapatıldı.

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    Bangkok Tayland silahlı saldırı Alışveriş merkezi

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