Tayland'taki alışveirş merkezinde korku dolu anlar! 14 yaşındaki çocuk silahla dehşet saçtı: 3 ölü, 4 yaralı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Siam Paragon isimli alışveriş merkezinde 14 yaşında ismi açıklanmayan çocuk silahlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bangkok Post'un haberine göre, yerel saatle 16.40'ta gerçekleşen saldırıda 10 el silah sesi duyuldu. Açılan ateşin ardından alışveriş yapanlar panik içinde alışveriş
merkezinden kaçmaya çalıştı.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde güvenlik görevlilerin yardımıyla alışveriş merkezinde bulunanlar tahliye edilirken bazı kişilerin kişiler ise kepenkleri indirilmiş mağazaların içinde saklanarak binanın içinde mahsur kaldığı bildirildi.
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı, polis yerel saatle 17.10'da saldırganı yakaladı.
Polis sözcüsü Achayon Kraithong, ulusal polis şefinin durumu çözmek için bölgeyi kontrol etmeleri emrini verdiğini ve memurları gönderdiğini söyledi. Yerel basında çıkan haberlere göre yakındaki Siam metro istasyonu ve Siam Paragon binası kapatıldı.