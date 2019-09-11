Tayland'da yemin krizi

BANGKOK (AA) - Tayland'da Anayasa Mahkemesi, Başbakan Prayuth Çan-oça ve kabinesinin göreve başlarken eksik yemin ederek anayasayı ihlal etmekle suçlandığı davaya bakmayı reddetti.

Tayland Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, yemin, yürütme organı ile kral arasındaki bir mesele olduğundan mahkemenin bu konuda yargı yetkisine sahip olmadığı ifade edildi.

Mahkemenin davaya bakmayı reddetmesinin, Prayuth ve kabinesinin eksik yemin etmesiyle ilgili bundan sonraki yasal itirazların önünü kapatacağı düşünülüyor.

Tayland'da Ombudsmanlık Ofisi geçen ay sonunda Başbakan Prayuth Çan-oça ve kabinesinin, göreve başlarken eksik yemin etmesinin anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti.

Tayland Anayasasına göre, başbakan ve bakanların göreve başlamadan önce kralın huzurunda görev yemininin tam metnini okuması gerekiyor.

Muhalif siyasetçi Piyabutr Saengkanokkul, Prayuth'un temmuz ayındaki yemin töreninde metnin tamamını okumamasının, söylediklerini tekrar eden diğer bakanların da hata yapmasına neden olduğuna işaret etmişti.

Başbakan Prayuth, konuyla ilgili eleştiriler üzerine görevinin başında olduğu mesajını vermiş, tüm yemin metnini okumamasının sorumluluğunu tek başına üstleneceğini ifade etmişti.

Konu, anayasa mahkemesine sevk edilmişti.

