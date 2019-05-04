Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 7 kişi son yolculuklarına uğurlandı.
Kazada hayatını kaybeden Yazgül Gündüz, Rasim Şahin, Huriye Tanrıverdi, Sadettin Yüce, Dursun Bal, Eftal Demir ve Bilge Yüce'nin cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı.
Sadettin Yüce, Gündüz, Bal, Demir ve Bilge Yüce'nin cenazeleri, Elmacık köyünde İl Müftüsü Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
Cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Reşadiye Kaymakamı Murat Mete, AK Parti İl Başkanı Metin Polat ile vatandaşlar katıldı.
Rasim Şahin'in cenazesi İslamlı köyü, Huriye Tanrıverdi'nin cenazesi ise Toklar köyünde toprağa verildi.
Bu arada kazada hayatlarını kaybedenlerden 25 yaşındaki Bilge Yüce'nin bir süre önce Cemal Özer ile nişanlandığı, çiftin 2 ay sonra düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.
Aynı kazada yaralanan ve cenaze namazına katılan Özer'in üzgün olduğu görüldü.
Öte yandan cenazeye katılan bazı kazazedeler, otobüs şoförü Mehmet Süngü ile hızlı gittiği için tartıştıklarını ifade etti.
İstanbul'dan Reşadiye'ye bağlı Elmacık köyündeki cenaze evine taziye ziyaretine gelenleri taşıyan Mehmet Süngü (49) idaresindeki Küçükçekmece Belediyesine ait 34 HL 3817 plakalı otobüs, dün Delice mevkisinde devrilmiş, kazada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi ise yaralanmıştı.
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