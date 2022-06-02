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TB ne demek? Instagram'da kullanılan TB anlamı nedir, TB etiketi doğru kullanımı nasıl olmalıdır?

02.06.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram platformunda paylaşılan gönderilerde, TB terimi çok kullanılır. 2011 yılında bir akım olarak doğan TB terimi, günümüzde de popülerliğini koruyor. Instagram kullanıcıları, TB terimine eski fotoğraflarla birlikte yer veriyor. TB ne demek, açılımı ve Türkçesi nedir? Instagram'da kullanılan TB teriminin anlamı nedir? TB etiketi doğru kullanımı nasıl olur?

TB ne demek? Instagram'da kullanılan TB anlamı nedir, TB etiketi doğru kullanımı nasıl olmalıdır?

TB; kullanıcılar tarafından nostalji yapmak amacıyla kullanılan hashtag’dir. Instagram üzerinde daha çok kişiyle etkileşim kurmak isteyen hesaplar, TB hashtag’ini kullanmayı tercih ediyor.

TB hashtag’i ile paylaşılan gönderilerle Instagram Keşfet’e düşmek daha kolay bir hale gelir. Bu terim, bir firmanın perşembe günleri basketbol ayakkabılarının fotoğraflarını “#tb” etiketi ile paylaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde birçok konuda paylaşılan gönderilerde “#tb” etiketine yer verilir.

TB ne demek?

TB açılımı; Throwback'tir. TBT olarak bilinen kısaltma, açımı Throwback Thursday, perşembe günlerinde eski fotoğrafların altında kullanılan terimdir. TB Türkçesi, perşembe günleri dışında da yapılan nostalji paylaşımları için uyarlanmıştır.

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TB anlamı; geçmişe dönüş ve geriye dönüştür. TB terimiyle birlikte insanlar;

  • Bebeklik,
  • Çocukluk,
  • Mezuniyet,
  • Tatil gibi pek çok konu üzerinde çekilen fotoğraflarını paylaşırlar.

TB hashtag’i yalnız perşembe günleri kullanılmaz. TBT terimi ilk akım olduğu dönemlerde sadece perşembe günleri nostalji paylaşımları yapılırken kullanıcılar, TB terimiyle birlikte perşembe günlerinin dışında da bu şekilde paylaşım yapmaya başlamıştır.

TB etiketi doğru şekilde nasıl kullanılır?

Instagram üzerinde yer alan hashtagler, paylaşılan gönderileri gruplandırır. Bunun için hashtag’lerin doğru kullanılması gerekir. TB etiketi kullanımı için:

  • “#” ibaresinden sonra kullanılan kelimeler görsellerle uyumlu şekilde kullanılmalı,
  • Diğer kullanıcıların gönderiye ulaşabileceği tarzda olmalı,
  • TB etiketi, Instagram Keşfet’e düşecek şekilde oluşturulmalı gibi detaylara dikkat edilir.
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TB etiketinin amacı önceki yıllarda kişi için önem arz eden fotoğrafların paylaşılmasıdır. TB terimini kullanırken kişi, paylaşımlarda herhangi bir temaya ve kişiye yer vermek zorunda değildir.

Sosyal medya uzmanları, TB etiketi adı altında paylaşılacak fotoğrafların 5 sene öncesine ait olmasını daha uygun buluyor. Fakat günümüzde insanlar, 1 ay öncesinde çekilen fotoğraflar için de TB etiketi kullanıyor. Sosyal medya uzmanlarına göre 1 ay, 2 ay gibi kısa süre önce çekilen fotoğraflar, “Throwback Thursday” etiketiyle paylaşılmalı.


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sosyal medya Instagram
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