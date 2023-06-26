TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AKPM'nin 'Türkiye' raporuna sert tepki: 'Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya kimsenin hakkı yok!'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKPM'de alınan Türkiye hakkındaki raporla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi.

Paylaşımında "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin darbeci Fetö’cülerle karşı verdiği meşru müdafa hakkı doğrultusundaki hukuk mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz" ifadelerine yer veren Kurtulmuş şöyle devam etti.

"AKPM'nin misyonu demokrasilere destek olmaktır. Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya hiç kimsenin ve hiç bir kurumun hakkı yoktur! Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş gerçek ve olgun bir demokrasidir. Ülkeyi her türlü anti-demokratik saldırıdan koruyacak güce sahiptir."

