TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı! "Türkiye gündemi olarak tartışılmalı"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine de değinen Kurtulmuş'un en önemli gündem maddesi yeni anayasa düzenlemesiydi.

"YENİ ANAYASA TÜRKİYE'NİN BOYNUNUN BORCUDUR"

Kurtulmuş'un verdiği mesajlardan satır başları şöyle:

Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynunun borcudur. Bunun için hiçbir önyargı olmaksızın çalışmaları güçlü şekilde başlatarak sonuç almayı hedefliyoruz. Şimdi bu darbeci geleneğin önünü açan anayasadan kurtulma vaktidir. 28. dönemin bunu gerçekleştirebilecek güce, siyasi iradeye sahip olduğu inancındayım.

TBMM'nin öncülüğünde olması, siyasi iklimin ve zeminin doğru yönlenmesi bakımından da şarttır. Anayasa, bir siyasi gündem değil bir Türkiye gündemi olarak gündeme gelmelidir, tartışılmalıdır, belki uzun süre bu tartışmalar gündemde kalmalıdır. Eski Meclis başkanlarımızı ve yüksek yargı mensuplarını bir masa etrafında toplayarak anayasa tartışmalarıyla ilgili tecrübelerini ve görüşlerini almak niyetindeyim.

"İSVEÇ BUNLARI GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Hem Türkiye'nin onayıyla NATO'ya girmeyi bekleyeceksiniz hem ülkenizde teröre zemin hazırlayacaksınız. Bunların İsveç tarafından gözden geçirileceğini ümit ediyorum.

