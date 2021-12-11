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  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Erken seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Erken seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum

11.12.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Şentop, "Erken seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok, çok gereksiz buluyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Erken seçim tartışmalarını çok gereksiz buluyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. Şentop, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Erken seçim tartışmalarının sorulması üzerine Şentop, "Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulmuş. Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil gerekli durumlarda halka gidilebilir.Erken Seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok, çok gereksiz buluyorum" dedi.

DHA

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Mustafa Şentop
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