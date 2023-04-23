HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan mesajı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan mesajı!

23.04.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Osmanlı'dan genç Türkiye'ye evrilen tarihte, TBMM'nin açılışının, millet iradesinin temsili anlamına gelen büyük değişimin başlangıcı olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan mesajı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 103. yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yeni ve en önemli başlangıç noktalarından biri olan TBMM'nin açılış gününü çocuklara armağan eden kuruculara teşekkür eden Şentop, dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Aydınlık Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan çocuklara ithaf edilen 23 Nisan 1920 gününün, ülkenin büyük tarihinin en önemli kilometre taşlarından, değeri büyük dönüşüm günü olduğunu belirten Şentop, "Osmanlı'dan genç Türkiye'ye evrilen tarihimizde TBMM'nin açılışı, millet iradesinin temsili anlamına gelen büyük değişimin başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Orduları dağıtılan, toprakları işgal edilerek tahkir edilmek istenen milletimiz, esaret altında yaşamaktansa ölmeyi tercih etmiş; çoluk çocuk, kadın erkek, genç ihtiyar demeden bağımsızlığı için tek vücut olarak hareket etmiş ve kanını son damlasına kadar akıtarak Trakya ve Anadolu'yu, verdiği İstiklal Harbi ile kendisine ebedi vatan kılmıştır.

Büyük fedakarlıklar gösteren çelik yürekler sayesinde oluşturulan TBMM, dünyaya, devletimizin temel taşlarının 'milletimizin kayıtsız şartsız egemenliği' esasında temellendiğini ilan etmiştir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan ve Anadolu halkının kendi kendine teşkilatlandığını bizzat gözlemleyen Mustafa Kemal Paşa, halktan aldığı destek ve ilhamla milli mücadelenin her safhasını planlamış, ordudan önce meclis kurarak, zaferi, 'hukuk ve meşruiyet' temelleri üzerinde yeşertmiştir. Gazi Paşa hem meclisin ilk başkanı hem cephede yeni ordunun başkomutanı; ilk meclisin vatansever milletvekilleri de hem cephede asker hem mecliste görev ifa eden ebedi kahramanlarımızdır."

TBMM Başkanı Şentop, 103 yılı geride bırakan TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere mücadele arkadaşlarını ve Birinci Meclis vekillerini rahmet ve saygıyla yad ettiğini belirterek, "Bizlere emanet ettikleri Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselmeye devam edecektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TBMM arşivinde özenle saklanıyor! İşte ilk 23 Nisan kutlamaları...TBMM arşivinde özenle saklanıyor! İşte ilk 23 Nisan kutlamaları...
Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?
Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: 200 binin üzerinde olursa...Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: 200 binin üzerinde olursa...
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop 23 nisan

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?

Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?

Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler! 'Bay Kemal demeyelim...'

Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler! 'Bay Kemal demeyelim...'

Gözler bu maçtaydı! Arda Turan yine kazanamadı!

Gözler bu maçtaydı! Arda Turan yine kazanamadı!

Altın fiyatları için çok net tarih! ‘Türk Lirası’ detayı…

Altın fiyatları için çok net tarih! ‘Türk Lirası’ detayı…

"Çok büyük devrim geliyor" deyip paylaştı: Mutfağa hemen yansıyacak

"Çok büyük devrim geliyor" deyip paylaştı: Mutfağa hemen yansıyacak

Mersin'de facia! Üçüz kardeşlerden ikisi hayatını kaybetti

Mersin'de facia! Üçüz kardeşlerden ikisi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.