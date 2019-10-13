TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da

BELGRAD (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141'inci Genel Kurul Toplantısı'nın açılışına katıldı.

Şentop ve beraberindeki heyet, Belgrad'daki resmi temasları kapsamında, Sava Merkezi'nde Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve 150 ülkeden meclis temsilcilerinin katıldığı Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı'nın açılışına iştirak etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, burada yaptığı açıklamada, parlamenterlerin bugünün dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, diyaloğun her sorunu çözdüğünü ifade etti.

PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron da Belgrad'da doğu ile batının buluştuğunu ifade ederek, genel kurul gündeminde oldukça önemli konuların ele alınacağını söyledi.

Şentop ise bölgesel birlikler arasında toplantıların yapıldığını anımsatarak, "Çok fazla katılım var. Bu tür toplantılarda ortak kararın çıkması pek mümkün olmuyor. Türkiye olarak iklimle ilgili sorunlara verilmiş öneriler vardı. Onlar üzerinden bir öneriye destek vermeyi düşünüyoruz." dedi.