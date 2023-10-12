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TBMM'den ortak İsrail- Filistin bildirisi! 'Tüm tarafları barışa davet ediyoruz'

12.10.2023 21:52 | Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, YSP ve SP grup başkanvekillerinin ortak imzası ile İsrail ve Filistin’de devam eden çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

TBMM'den ortak İsrail- Filistin bildirisi! 'Tüm tarafları barışa davet ediyoruz'

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı. Bildiride bu ifadelere yer verildi;

"Gazze’de bitmeyen insani trajediyi derinleştiren kolektif cezalandırma yöntemleri ile hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor; Filistin ve İsrail’i, iki devlet temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmaları için, daha fazla gecikmeksizin kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz” denildi.


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