TBMM'de Bakan Soylu'nun konuşması sırasında gergin anlar! Milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Soylu, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP grubuna yönelik olarak ‘Hepiniz Amerika’nın çocuğusunuz’ ifadelerini kullandı.
Soylu'nun sözleri üzerine CHP milletvekilleri ellerindeki dövizleri fırlatarak ayağa kalktı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de ayağa kalktı. Milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı.
Daha sonra CHP milletvekilleri İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy CHP milletvekillerine tepki gösterdi. CHP milletvekilleri Ersoy’a tepki gösterdiler. Ersoy dışarı çıkartıldı. (İHA)