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TBMM'de Bakan Soylu'nun konuşması sırasında gergin anlar! Milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı

11.12.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM'deki 2023 bütçe görüşmeleri sırasında gergin anlar yaşandı. İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasında Kılıçdaroğlu ve CHP grubuna yönelik olarak ‘Hepiniz Amerika’nın çocuğusunuz’ demesi CHP'li milletvekilleri ellerindeki dövizleri fırlattılar. CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında da itişmeler yaşandı.

TBMM'de Bakan Soylu'nun konuşması sırasında gergin anlar! Milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Soylu, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP grubuna yönelik olarak ‘Hepiniz Amerika’nın çocuğusunuz’ ifadelerini kullandı.

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İTİŞMELER YAŞANDI

Soylu'nun sözleri üzerine CHP milletvekilleri ellerindeki dövizleri fırlatarak ayağa kalktı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de ayağa kalktı. Milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı.

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BAKAN YARDIMCISI DIŞARI ÇIKARTILDI

Daha sonra CHP milletvekilleri İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy CHP milletvekillerine tepki gösterdi. CHP milletvekilleri Ersoy’a tepki gösterdiler. Ersoy dışarı çıkartıldı. (İHA)

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Süleyman Soylu türkiye büyük millet meclisi

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