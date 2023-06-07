TBMM’de büyük gün geldi! Yeni başkan bugün seçiliyor! İşte tüm adaylar….

TBMM Genel Kurulu bugün yeni Meclis Başkanı'nı seçmek için toplanacak. AK Parti’nin aday gösterdiği İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un göreve seçilmesi bekleniyor.

AK Parti’nin yanı sıra, CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi de kendi adaylarıyla yarışacak. Kurtulmuş’u destekleme kararı alan MHP ise aday çıkarmadı. Saadet Partisi ise Gelecek Partisi’nin adayını destekleme kararı aldı.

Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanı seçilmesi halinde önüne gelecek ilk sorun ise tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay olacak.

TBMM Genel Kurulu, bugün saat 14.00’de geçici başkanlık görevini üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlığında toplanacak.

CHP VE İYİ PARTİ AYRI AYRI ADAY ÇIKARDI

CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl olurken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi.

TİP’İN ADAYI CAN ATALAY OLDU

Yeşil Sol Parti'nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, TİP'in adayı ise Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay oldu.

DEVA VE GELECEK PARTİSİ DE ADAY ÇIKARDI

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u aday gösterdi. Saadet Partisi de Gelecek Partisi’nin adayını destekleme kararı aldı.

TBMM Başkanlığı seçiminden önce ise milletvekili seçilen eski bakanlar ile kabineye yeni giren bakanlar yemin ederek görevlerine başlayacaklar.

KURTULMUŞ’UN ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLMESİ BEKLENİYOR

TBMM Başkanı seçilmek için, ilk iki turda 600 olan Meclis üye tam sayısının üçte ikisinin, yani 400’ünün oyunu almak gerekiyor.

Üçüncü turda ise üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 üyenin oyunu alan aday başkan seçilecek.

Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısının 322’de kalması, muhalefetin de kendi adaylarını çıkarması nedeniyle, ilk iki turda başkan seçilmesi zor görünüyor. Üçüncü turda ise Kurtulmuş’un seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

