TBMM'de eylem başlatmışlardı! Özgür Özel açıkladı: İkinci bir karara kadar...

CHP lideri Özel, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin, tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması nedeniyle TBMM'de eylem yapan CHP milletvekillerini ziyaret etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasal düzene karşı kalkışma girişimini protesto etmek amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeyen Parti Grubumuzu; eylemlerinin 4'üncü gününde, bugün sabah saatlerinde Genel Kurul'da ziyaret ettim. Eylemimiz, ikinci bir karara kadar devam edecek" dedi.

(DHA)





