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TBMM'de gergin anlar! AK Partili Mehmet Ali Çelebi'nin o sözleri tansiyonu yükseltti, Sırrı Sakık küfretti

14.12.2023 08:37 | Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı. Bütçe maratonu devam ederken AK Partili Mehmet Ali Çelebi'nin Selahattin Demirtaş üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenmesi tansiyonu yükseltti. Bu sırada CHP ve DEM sıralardan Çelebi'ye yanıt gelirken DEM milletvekili Sırrı Sakık, Çelebi'ye küfretti.

TBMM'de gergin anlar! AK Partili Mehmet Ali Çelebi'nin o sözleri tansiyonu yükseltti, Sırrı Sakık küfretti

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu devam ederken yine gergin anlar yaşandı. AK Partili Mehmet Ali Çelebi'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e göndermelerde bulunması tansiyonu yükseltti. Yaşanan tartışmada DEM Partili Sırrı Sakık küfredince iki oturuma katılmama cezası aldı.

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ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ

Kürsüde CHP'den AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi vardı. Çelebi, Özgür Özel'e kurultay konuşmasında Selahattin Demirtaş'a gönderdiği selamı hatırlatınca genel kurulda tansiyon yükseldi.

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Çelebi şunları ifade etti:

"Biz Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhlarını sızlatmıyoruz. Siz Atatürk'ün askeriyiz dediniz, Demirtaş'ın fedaisi kesildiniz. Atatürkçüyüm diyorsunuz son verdiğiniz fotoğraf bu. Türk ordusuna kimyasal silah iftirası atanlar asıl dönek oğlu dönek."

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CHP'DEN ÇELEBİ'YE TEPKİ

CHP sıralarından Çelebi'nin sözlerine yönelik "Sayın Çelebi sen, seni iyi gününde kötü gününde cezaevinde yalnız bırakmayanları değil, seni o cezaevine attıran, kumpas kuran sümüklü FETÖ ile yol arkadaşı olanların yolunu seçtin" açıklaması geldi.

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"TOPAÇ GİBİ ORADAN ORAYA GİDİYOR"

DEM sıralarından ise "Çelebi döneklik yeteneğini gerçekten çok geliştirmiş. Zirveye taşımış, topaç gibi oradan oraya gidiyor" sözleri yükseldi.

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SIRRI SAKIK KÜFRETTİ

O tartışma sırasında DEM milletvekili Sırrı Sakık, Çelebi'ye küfretti. Tutanaklara geçen o ifade sonrasında Sakık'a iki oturuma katılmama cezası verildi.

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Mehmet Ali Çelebi Sırrı Sakık CHP tbmm DEM Parti
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