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TBMM'de gergin anlar! Kürsünün etrafını kapattılar, oturuma ara verildi

30.10.2023 13:25 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşması ardından HEDEP'lilere yönelik sözleri gündem olmuştu. Adan'ın sözleri bugün HEDEP milletvekilleri tarafından TBMM Genel Kurulu kürsüsü önünde alkışlı protesto edildi. HEDEP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Adan'ın istifa etmesini ya da Meclis'in gereken cezayı vermesini talep etti.

TBMM'de gergin anlar! Kürsünün etrafını kapattılar, oturuma ara verildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında, 12'nci Kalkınma Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere özel gündemle toplandı.

ALKIŞLI PROTESTO

HEDEP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, gündeme geçilmeden önce söz alarak, Genel Kurul'un 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen oturumunda, Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşması ardından partilerine yönelik hakarette bulunduğunu iddia etti. Beştaş, Adan'ın istifa etmesini ya da Meclis'in gereken cezayı vermesini talep etti. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul'un özel gündemle toplandığını belirterek, 12'nci Kalkınma Planı görüşmelerinin ardından grup başkanvekilleriyle toplantı yapacağını söyledi. Bozdağ, milletvekillerine sunum yapması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kürsüye davet etti. HEDEP'li milletvekilleri bu sırada toplu halde kürsünün etrafında toplanarak, alkışla protestoda bulundu.

OTURUMA ARA VERİLDİ

HEDEP'lilerin, Cevdet Yılmaz'ın konuşmasına engel olması üzerine Bozdağ oturuma ara verdi. Aranın ardından, 12'nci Kalkınma Planı'nın görüşmelerine başlandı.

Kaynak: DHA

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