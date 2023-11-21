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TBMM Genel Kurulu'nda gergin oturum! HEDEP milletvekillerinden "kürsü işgali"

21.11.2023 19:22 | Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Celal Adan ile HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık arasında tartışma yaşandı. Sakık oturum sırasında Meclis Başkanvekili Celal Adan'a tepki gösterdi. Yanına gelen milletvekilleri Sakık'ı sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma sonrasında HEDEP Milletvekilleri kürsünün etrafından toplanarak oturma eylemi yaptı. Bir süre kürsü işgali yapan HEDEP milletvekilleri daha sonra Başkanlık Divanı önünden ayrılarak yerlerine geçti.

TBMM Genel Kurulu'nda gergin oturum! HEDEP milletvekillerinden "kürsü işgali"

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, 3 dönemdir Meclis Başkanvekilliği görevini yürüttüğünü anımsatarak, görevi boyunca tarafsız, adaletli ve hakkaniyet içerisindeki gayretinin bütün siyasi grupların takdiriyle karşılandığına dikkati çekti.

Kendisinin Genel Kurul'u yönettiği bir önceki oturumla ilgili bazı tartışmaların gündeme geldiğini belirten Adan, "Bu konuda oturum sırasında ifade ettiğim hususlar bizatihi tutanaklarda yer almaktadır. Bunun dışında, beni ve parlamenter arkadaşlarımı, parlamentoyu bağlayacak hiçbir husus bulunmamaktadır." dedi.

ADAN İLE SAKIK ARASINDA TARTIŞMA

Bu sırada, söz alma talebinde bulunan HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ise söz konusu oturumla ilgili olarak Adan'ın özür dilemesi gerektiğini savundu ve bu durumun böyle geçiştirilemeyeceğini söyledi.

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Yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Adan'ın açıklamasının son derece sarih, açık olduğunu belirterek, "Bununla alakalı olarak, eğer sözlü olarak anlaşılmadıysa tutanaklarda bu yaptığınız açıklamanın ne olduğu gayet iyi bir şekilde anlaşılacaktır. Bu meselenin daha fazla gündeme getirilmesinde, daha fazla deşilmesinde ve daha fazla farklı şekilde değerlendirilmesinde bir fayda mülahaza etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Meclis'in tutanaklarının bir bütün olduğunu, Meclis'in video kaydı ile tutanaklarının birbirinden ayrılamayacağını söyledi. Oluç, Meclis'te temiz dil kullanılması gerektiğini, buna başkanvekillerinin de dahil olduğunu belirterek, aksi halde bu tutumu bir hakaret olarak kabul edeceklerini dile getirdi.

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HEDEP MİLLETVEKİLLERİNDEN KÜRSÜ İŞGALİ

Gündem dışı konuşmaların ardından Hakkı Saruhan Oluç, çalışmalara bu durumda devam edemeyeceklerini belirtti. Ardından, Oluç ve HEDEP milletvekilleri kürsünün etrafından toplanarak alkışla protesto ettiler. HEDEP milletvekilleri, protestolarını, yerinden söz alan grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında da sürdürdü.

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Başkanvekili Celal Adan daha sonra birleşime ara verdi. HEDEP milletvekilleri verilen arada da kürsü etrafından ayrılmadı. Aranın ardından HEDEP milletvekilleri, Başkanlık Divanı önünde oturma eylemine devam etti.

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Yerinden söz alan Muhammed Levent Bülbül, HEDEP Grubu'na yönelik, "Bütün açıklamalara rağmen birtakım şeylerin yetersiz olduğu kanaati varsa bu ayrı bir şey. Biz izah ettik; bunun parti grubunu ve şahsı hedef almadığını söyledik. Bunun üzerine gitmeye gerek bulunmamaktadır." dedi.

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Başkanvekili Celal Adan da "Meclisi yönettiğim oturumla ilgili bazı tartışmalar Genel Kurul'da gündeme gelmiştir. Bu konuda oturum sırasında ifade ettiğim hususlar bizzat tutanaklarda yer almaktadır. Bunun dışında gruba, milletvekillerine yönelik hiçbir açıklama bana ait değildir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra HEDEP milletvekilleri Başkanlık Divanı önünden ayrılarak yerlerine geçti. (AA)

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