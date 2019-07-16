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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan: - "Büyük göçün ardından 30 yıl geçmesine rağmen Bulgaristan Türklerinin birçok sorununun hala çözüm beklemesi ülkemiz açısından son derece üzücü bir durumdur"

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, "Büyük göçün ardından 30 yıl geçmesine rağmen Bulgaristan Türklerinin birçok sorununun hala çözüm beklemesi ülkemiz açısından son derece üzücü bir durumdur." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, TBMM Dilekçe Komisyonu üyelerinin geçtiğimiz günlerde Tarsus Cezaevini ziyaret ettiğini söyledi. Söz konusu cezaevinin 13 kampüs cezaevinden biri olduğunu, Adalet Bakanlığının, günümüz şartlarına uymayan, modernize olmayan 347 cezaevini kapattığını belirten Tamer, "Tarsus Cezaevinde gördüğümüz manzara hakikaten takdire şayan bir durum." ifadesini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Bulgaristan Türklerinin Türkiye’ye göç etmesinin 30. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Osmanlı devletinin Balkanlardan çekilişinin ardından, başta Bulgaristan olmak üzere Balkan ülkelerinde mevcut hükümetlerin, Türk ve Müslümanlara yönelik sistematik olarak asimilasyon ve baskı politikaları izlediğini dile getirdi.

Bulgaristan Türklerinin 1989 yılında Türkiye'ye zorunlu göçünün üzerinden tam 30 yıl geçtiğini anlatan Özkan, "Büyük göçün ardından 30 yıl geçmesine rağmen Bulgaristan Türklerinin birçok sorununun hala çözüm beklemesi ülkemiz açısından son derece üzücü bir durumdur." dedi.

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Bulgaristan Türkleri İsmail Tamer TBMM Genel Kurulu Yüksel Özkan

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