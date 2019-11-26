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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 15:50 | Son Güncelleme

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci: - "Bugün gerçekten bir dayanışmadan bahsedeceksek başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken anaların haykırışılarına kulak verilmelidir" - CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık: - "İstanbul Sözleşmesi bir kazanımdır, uygulanmalıdır ve arkasında duruyoruz"

Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, gündem dışı söz alan milletvekilleri, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla konuşma yaptı.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, şiddetin dini, inancı, kültürü ve milliyetinin olamayacağını belirterek, "Bizler ak kadrolar olarak yeryüzünde her türlü mücadelede yer alacağımızı yineliyoruz." dedi.

Bugüne kadar kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılan yasal düzenlemelerin kadınların ekonomi, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkılar sağlandığını, bu konuda yapılacak daha çok işin olduğunu ifade eden Ekinci, "Her kadın konusu gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine, birtakım çevrelerin bu meseleyi istismar etmeleri de kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları üzücüdür." diye konuştu.

Kadınlar ve erkeklerin gerçek anlamda dayanışma içerisinde olması gerektiğinin altını çizen Ekinci, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekten bir dayanışmadan bahsedeceksek başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken anaların haykırışılarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek annelerimizin talepleri karşılanması için dürüstçe somut adımlar atılmalıdır. Gerçekten bir dayanışmadan bahsedeceksek sokakta yürüyen bütün kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak bir tavır içerisinde olmalıdır. Bugün kadına şiddet konusunda dayanışma mesajı verilecekse, öncelikle bir grup başkanvekilinin partisinden olmayan bir kadın grup başkanvekiline haddini bildirmeye kalkışmasına hangi partiden olduğuna bakılmaksızın gerekli tepki verilmelidir."

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Genel Kurulda kadına yönelik şiddeti konuşurken bile kadınlara yönelik şiddetin bazen babalarından, ağabeylerinden, eşten, sevgiliden, nişanlıdan ya da herhangi birisinden şiddet görmeye devam ettiğini söyledi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde Eskişehir'de bir kadının toprağa verildiğine dikkati çeken Karabıyık, "Mecliste bizler, öncelikle bu sorunlara eğilmeliyiz. Asıl sorumluluğumuzun bu olduğunu unutmamalıyız. Bu partiler üstü bir durumdur. Unutmayınız ki İstanbul Sözleşmesi bir kazanımdır, uygulanmalıdır ve arkasında duruyoruz." ifadesini kullandı.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları Oruç, "Türkiye'de kadın cinayetlerini durduracağız" dedikçe kadına karşı cinayetlerin arttığını söyledi. Oruç, son 11 ayda 358 kadının katledildiğini, son 10 yılda çocuk istismarlarının yüzde 700 oranında artış gösterdiğini kaydetti.

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