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TBMM İçtüzük değişiklik teklifi Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 19:33 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: - "Teklifle, Anayasa'da yapılan değişiklikler İçtüzüğe dercedildi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra işlevsiz kalan hükümler İçtüzük'ten ayıklandı"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teklifle, Anayasa'da yapılan değişikliklerin İçtüzüğe dercedildiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra işlevsiz kalan hükümlerin İçtüzükten ayıklandığını bildirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine başlandı.

Teklifin tümü üzerinde konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, teklifin hazırlık aşamasında, TBMM Genel Kurulundaki konuşma süreleri, soru sorma usulleri, komisyonların çalışma usulleri gibi, Meclis'in çalışma yöntemi konusunda çeşitli tekliflerde bulunduklarını ve şimdi bunu görüşeceklerini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mart ayında yapılacak yerel seçimler için, "Bana kimse akrabası için gelmesin." dediğini anımsatan Ağıralioğlu, "Devlette yer alan yöneticilerin, eş, dost ve akrabalarının belli makamlara atanması konusunda en kötü dönemi yaşıyoruz." iddiasında bulundu.

Yavuz Ağıralioğlu, ekonominin "nefes alamaz" hale geldiğini öne sürerek, "Hutbelerle de engellenemez bir stokçuluk ile karşı karşıyayız." dedi.

Ağıralioğlu, Hükümete, "Türkiye'ye yatırıma çağırdığınız insanlara, yatırımcılara, 'başınıza bir şey gelirse beni arayın' demeyin. Çünkü, bu hukukta oturmamış ülkelerin beylik lafıdır. Yatırımcı bu lafı duyarsa gelmez." diye seslendi.

- "Kesin hesap veya denetim komisyonları kurulsun"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da teklifle getirilen yeni düzenlemeleri anlattı.

Meclis'te kesin hesap veya denetim komisyonlarının kurulması gerektiğine işaret eden Akçay, bu komisyonların kurulmasının Meclis'in daha etkin olmasını sağlayacağını belirtti.

Erkan Akçay, çocuk hakları ile yerel yönetim komisyonlarının kurulmasının da gelecekteki İçtüzük çalışmalarında ele alınacak konular arasında yer alması gerektiğini vurguladı.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, tekliflerin komisyon görüşmelerinde, komisyon başkanlarının konuşmasının ardından kameraların dışarı çıkartılmasını eleştirdi.

Muhalefetin de sözünün söylemesine imkan tanınmasının önemine değinen Bilgen, "Herkes belirli süreler içerisinde söyleyeceği sözünü söylesin, sonra görüşmelere geçilsin." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, bu uzlaşmanın sadece İçtüzük'te değil, diğer yasa görüşmeleri ile Anayasa müzakerelerinde de devam etmesini istedi.

- AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun sözleri

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teklifle, Anayasa'da yapılan değişikliklerin İçtüzüğe dercedildiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra işlevsiz kalan hükümlerin İçtüzük'ten ayıklandığını kaydetti.

Teamül olan bazı hükümlerin İçtüzük hükmü haline getirildiğini ve tereddüt olan konuların net hale getirildiğini belirten Akbaşoğlu, teklifteki diğer düzenlemeleri de anlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Yasama ve yürütme arasındaki sert kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı olarak, yürütmenin Meclis'te temsil edileceği istisnai hallerin ortaya konulması, milletlerarası anlaşmaların kabul edilmesinin belirlenmesi ve denetim yollarının açıklığa kavuşturulması gibi düzenlemeler de İçtüzük'le belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu, parlamenter hükümet sisteminde vatana ihanet dışında başka bir sorumluluğu olmayan Cumhurbaşkanının, siyasi, hukuki ve idari sorumluluklarının yanında cezai sorumluluğununun da İçtüzüğe dercedildiğini aktardı.

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